‘Rota’ Ankara CKM’de

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:53

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:53

Yeni Nesil Sanat Alanı sanatçıları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına az bir süre kala izlenecek “Rota”yı Ankara CKM’de sanatseverlerle buluşturuyor. “Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim, kültür ve akıl ışığında çizdiği rotadan uzaklaşmanın sancıları sürerken aydınlık geleceğe çizilen “rotanın” sanat üzerinden geçtiği yadsınamaz bir gerçektir. 100’üncü yıla günler kala genç sanatçılar gidilecek Rota’yı yeniden anımsatmak istiyor” ana temasıyla gerçekleşen serginin açılışı, 17 Mart Cuma, saat 18.00’de yapılacak. Sergiye; Ağıt Uğur Uludağ, İlknur Akyüz, Hasan Mirza, Erdal Arslan, Gülistan Kaya, Derya Ahmetbeyoğlu ve Mehmet Babat gibi genç sanatçılar katkı sunuyor. Türkiye’nin yaşadığı felaketlerin sanatla aşılacağına inanan, umutla eserlerini üretmeye devam eden sanatçıların “Rota” ismini verdiği sergi, 31 Mart’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.