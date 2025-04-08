Rus piyanist Alexander Malofeev'den CRR'de konser

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:25

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:25

Henüz genç yaşında klasik müziğin önde gelen orkestralarıyla iş birlikleri kurmuş, dünyanın saygın salonlarında verdiği konserlerle adını geniş kitlelere duyurmuş Rus piyanist Alexander Malofeev, 14 Nisan Pazartesi akşamı, İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak.

Kazandığı uluslararası yarışmaların ardından kısa sürede Concertgebouw Amsterdam, Teatro alla Scala, Musikverein Wien, Philharmonie de Paris ve Seul Sanat Merkezi gibi merkezlerde yer alan Malofeev, CRR’deki bu resitalde, romantik dönemden modern döneme uzanan bir repertuvarla sahneye çıkacak.

REPERTUVARDA SCHUBERT, SCRIABIN VE JANACEK VAR

Programda Schubert’in kendine özgü müzikal dünyasını ve karakterini yansıtan, cesur ve sıra dışı armonileri, şarkı söyleyen melodileri ve derin duygusal anlarıyla bestecinin yaratıcı dehasını gözler önüne seren Üç Piyano Parçası yer alıyor. Ardından, Scriabin'in romantik döneme özgü armonik dilini ve melodik yapısını yansıtan, erken dönem piyano çalışmalarından Dört Prelüd ve icracı için olağanüstü teknik zorluklar barındıran, etkileyici dramatik eseri Si Minör Fantezi seslendirilecek.

İkinci bölümde Çek besteci Janácek’in solo piyano için yazdığı kısa soluklu ve melankolik dört parçadan oluşan eseri In the Mists (Sisler İçinde), Lizst’in hüzünlü tınıları ile bir cenaze alayını anımsatan müzikal ağıt niteliğindeki Funérailles, finalde ise yoğun duygusal atmosferi ve teknik zorluklarıyla piyano repertuarının en etkileyici ve saygın eserlerinden biri olan Rachmaninov’un 2. Piyano Sonatı yer alıyor.

Bugüne kadar prestijli pek çok yarışmada birinciliği olan, ayrıca Philadelphia, Santa Cecilia, Lucerne, Filarmonica della Scala, RAI, Mariinsky, Verbier Festivali Oda Orkestrası gibi ünlü topluluklarla aynı sahneyi paylaşan Malofeev, etkileyici virtüözitesiyle Rachmaninov’un duygulu dünyasını zirveye taşıyan piyanist olarak ayakta alkışlanıyor.