Rus ressam Yevgeni Lansere’nin resimleri CKM’de

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

Rus grafik sanatçısı, ressam, heykeltıraş, mozaikçi ve çizer Yevgeni Lansere; 1922’de Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrası başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Halide Edip Adıvar, Fatma Çavuş gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın portrelerini çizdi. Lansere, ayrıca Kuvayı Milliyecileri, dönemin Türk halkını, kentin çeşitli mahallelerindeki günlük yaşamı, kalabalık pazar yerlerini ve tarihsel yapıtlarını anlatan tablolar da hazırladı. Lansere’nin tabloları, Rus Evi’nin çalışmasıyla yapay zekâ tarafından yeniden renklendirildi. Gazetemizin de katkılarıyla “Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna” söz konusu tablolar bugün saat 18.00’de gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) açılacak “Kurtuluş’un Türkiyesi” sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, söz konusu sergiyi ve Türkiye’de ilk kez bir sergi aracılığıyla tanıtılacak yapıtların anlamını Cumhuriyet’e anlattı.

YAPAY ZEKÂ KULLANILDI

Lansere’nin 20. yüzyılın önemli ressamlarından biri olduğunu belirten Sotniçenko, “Lansere 1922’de Ankara’ya, Rus büyükelçiliğine geldi. Trabzon ve İnebolu yolundan geçti. Bu Türkiye’ye ilk ziyaretiydi ve çok sevdi. Türkiye’nin de çok resmini çizdi. Hem karakalem hem de suluboya resimler yaptı. Ancak o zamanın şartlarında resimlerin baskıları kaliteli şekilde yapılamadı ve biz de resimlerin asıllarını bulamadık. Yapay zekâ uzmanı bir arkadaşımızla görüşerek resimlerin baskılarını renkli hale getirdik” dedi.

Lansere’nin Türkiye’de tanınmadığını söyleyen Sotniçenko, “Lansere’nin anıları 15 sene önce kitap olarak basıldı. Ancak insanlar onu o kadar iyi tanımıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresi de hazırladığımız sergide yer alıyor. Biz insanlara Lansere’nin bu çizimlerini tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

‘İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ BESLİYOR’

Serginin Türk-Rus dostluğu açısından da önemli olduğunu belirten Sotniçenko, “Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti, sanatsal açısından birbirini besliyor. Osmanlı Devleti zamanında da bu vardı. Rus Evi olarak bu karşılıklı ilişkiyi önemsiyoruz. Cumhuriyet gazetesi de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bu dostluğu besleyecek işlere imza atıyor” ifadelerini kullandı.