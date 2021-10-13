Rusya’dan’dan Maltepe’ye Nazım rüzgarı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 17:10

St. Petersburg Devlet Mimigrantı Tiyatrosu’nun ‘Nazım Hikmet: Şairin aşkı ve kaderi’ adlı tiyatro oyunu Maltepe 3. Tiyatro festivalinde büyük ilgi gördü.

“Oyun içinde oyun, tiyatro içinde tiyatro” havasıyla izleyiciler üzerinde hayranlık uyandırdı. Nazım Hikmet’in biyografisinden ve eserlerinden yararlanılarak Alaxsander Kolesnikov ve V.L. Vorobyev’ın birlikte kaleme aldıkları piyesi yönetmen V.L İvanoviç ve genç tiyatro oyuncuları çağdaş anlatımla sahnelerken oyunda Sovyet dönemine de vurgu vardı.

Nâzım Hikmet’in Sovyet temalı tek eseri olan oyun, Sovyetler Birliği yöneticilerinin bürokratlaşarak halktan kopmasını, giderek sınıflaşmasını ele alıyor. Eserde dürüst ve naif saf bir insan olan Petrov’un, bilincinin derinliklerinde saklı kötücül ikizi İvan İvanoviç tarafından ele geçirilip kendini beğenmiş bir yöneticiye dönüşmesi anlatılıyor. 10 yaşından beri Nazım Hikmet ile tanıştığını ifade eden Rusya St. Petersburg Mimigranti Devlet Tiyatrosu’ndan oyunun yönetmeni Vladimir Vorabyov, yaptığı açıklamada, “Oyunu ortaya çıkarmak için uzunca bir süre bekledim. Sonrasında ortaya çıkardık. Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov ile birlikte bu oyunu yazdık. Rusya’da da sahnelendi ve çok büyük ilgi gördü’ dedi. Nazım’ın o yıllarda Sovyetler Birliği’nin çöküşünü öngördüğünü de sözlerine ekleyen Vorabyov, ‘Oyun aslında iki aşamalı. İlkinde Nazım’ın hayatı ve aşkını inceliyoruz. İç içe geçen ikinci kısımda ise Nazım’ın o dönem sistem eleştirisi yaptığı İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu oyununu gösteriyruz.Elbette burada Nazım’ın Rusya’da geçen kötü yıllarını, ona yapılan baskıları da ele aldık. Özellikle Rusya’da genci, yaşlısı bu oyunu izledi’ diye konuştu.

St. Petersburg’ta gerekse İstanbul Maltepe’de oyuncuların sahneye Türk bayraklarıyla çıkması da gösteriye anlam kazandırdı. Oyun, dakikalarca ayakta alkışlanırken, kapanış töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ülkesinde bir dönem istenmeyen adam ilan edilen bir şairin kültürleri, coğrafyaları birbirine bağlamasına vurgu yaptı.

Kaynak: Nilhan Aydın