'Rüyaların Gündoğumu' - Ağıt Uğur Uludağ'ın 8. kişisel sergisi izleyici ile buluşuyor

Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:07

Güncelleme: 29.12.2023 - 14:07

Sergi, 6 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'da kapılarını açacak. Uyanmak ile rüyalar arasındaki ince sınırları keşfetmeye davet eden bu sergi, Uludağ'ın sanatında yeni bir döneme işaret ediyor. Rüyaların, bilincin sınırlarını aşındırdığı ve insan ruhunun en özgür olduğu anları yansıtan eserleriyle sanatseverleri etkilemeye hazırlanıyor. Modern çağın getirdiği yalnızlık ve saldırganlıkla başa çıkma çabalarını ele alan Uludağ, toplumların içsel tahribatını resmediyor. Sergide, mitolojik, sürreal ve romantik imgeler aracılığıyla insanın doğaya olan uzaklaşmasını sorguluyor. Gerçeklik ile hayal gücünün kesişiminde izleyiciyi bir düşünsel yolculuğa çıkaran eserler, sanatın gücünü ve etkileyiciliğini gözler önüne seriyor. Uludağ'ın resimleri, rüya ile gerçek arasında gidip gelen bir serüvenin kapılarını aralıyor. Sanat, izleyicinin düşünsel sınırlarını zorlamak ve içsel bir diyalog başlatmak amacını taşıyor. Sergi, modern dünyanın tüketim odaklı yapısına meydan okuyarak, izleyicilere kendi içsel gündoğumlarına tanıklık etme fırsatı sunuyor. Sanatçının estetik zarafetle buluşturduğu Realistik Romantizm, Sürrealizmin özgürlüğüyle birleşiyor. Teknik bir özenle işlenmiş, duygu yüklü eserler, melankoli ve psikolojinin derinliklerine uzanan bir ifade biçimidir. Ağıt Uğur Uludağ, 22 Temmuz 1989'da Osmaniye'de doğdu. Sanat eğitimine Mersin Nevid Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan sanatçı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 2013 yılında birincilikle mezun oldu. 2017 yılında Osman Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimine başlayan Uludağ, akademik başarıları ve sanatsal üretimiyle dikkat çekmektedir. Uludağ'ın "Rüyaların Gündoğumu" adlı sergisi, izleyicilere sanatın büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuk vadediyor. Sanatseverler, Trump Art Galeri'de gerçekleşecek bu etkileyici sergiyi 6 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'da keşfetmeye davetlidirler.