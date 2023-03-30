Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı tiyatro sahnesinde

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşuyor.

Serkan Keskin’in rol aldığı oyunu Serdar Biliş uyarlayıp yönetti. Oyunda Tuluğ Tırpan canlı piyano performansı ile hikâyeye eşlik ediyor.

Keskin bu oyunda tek başına onlarca surete büründüğü performansıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Tiyatro ve sinema arasında hibrit bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.