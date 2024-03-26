Sabahattin Ali'nin öykü kitabı 'Yeni Dünya' İtalya'da yayımlandı

Sabahattin Ali'nin “Yeni Dünya” adlı öykü kitabı İtalya'da yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:53
Sabahattin Ali'nin öykü kitabı 'Yeni Dünya' İtalya'da yayımlandı
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Sabahattin Ali'nin 13 öyküden oluşan "YENİ DÜNYA" (1943) adlı öykü kitabı, Gülbende Kuray Ulusoy tarafından "MONDO NUOVO" adıyla İtalyancaya kazandırıldı. Bari kentinde yayın yapan Poiesis Yayınevi'nin "Le Rive Die Narratori" dizisinin 30.yayını olarak basılan 143 sayfalık kitap, yazarın olgunluk dönemi yapıtlarındandır.

Kitap Gülbende Kuray Ulusoy'un aynı yayınevinden çıkan 4.çevirisi. Gülbende Kuray Ulusoy tarafından çevrilerek yayınevince basılan öteki kitaplar ise, sırasıyla şöyledir:

-Özdemir İnce, "Cielo, il Cielo", 2012, Poiesis Editrice, Bari

-Feridun Ulusoy, "Lo sono un dancer", 2013 Poiesis Editrice, Bari

-Firuzan, "La Stagione delle rose", 2016, Poiesis Editrice, Bari


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