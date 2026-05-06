Sadık Gürbüz Sanatta Yarım Asrı Kutluyor: 50. Yıl Konserleri Başlıyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasına karşın mesleki tercihini sanattan yana kullanan usta sanatçı Sadık Gürbüz, sanat yolculuğunda 50 yılı geride bıraktı. Sekiz yıl süren tiyatro emekçiliğinin ardından müziğe yönelen ve Ruhi Su’nun öğrencisi olarak yetişen Gürbüz, 50. sanat yılı vesilesiyle gerçekleştireceği konser serisinde dinleyicileriyle buluşacak.

Yarım asırlık müzik serüvenine sekiz albüm, üç sinema filmi müziği ve çok sayıda tiyatro bestesi sığdıran sanatçı; aynı zamanda sinema ve televizyon dünyasındaki oyunculuk çalışmalarıyla da tanınıyor. Gürbüz, bu özel turne kapsamında geniş ve nitelikli bir repertuvarla sahnede olacak.

YASAKLI TÜRKÜLERDEN ÇAĞDAŞ BESTELERE

Sadık Gürbüz’ün 50. yıl konserleri, Türkiye’nin toplumsal belleğine ışık tutan bir seçkiyi de bünyesinde barındırıyor. Konser programında, sanatçının kültleşmiş yapıtlarının yanı sıra geçmiş dönemlerde siyasi gerekçelerle yayımlanmasına izin verilmeyen eserler ve son dönemde ürettiği yeni türküler yer alacak. Ruhi Su’dan devralınan mirasın izlerini taşıyan deyişler, semahlar ve geleneksel halk ezgilerinin yanı sıra, çağdaş şairlerin şiirlerinden bestelenen eserler de kendi müzik grubu eşliğinde seslendirilecek.

KONSER TAKVİMİ BELİRLENDİ

Müzikseverleri nitelikli sanat akşamlarında buluşturmayı hedefleyen 50. yıl kutlama konserlerinin takvimi ise şu şekilde açıklandı:

8 Mayıs: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

15 Mayıs: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

12 Haziran: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi