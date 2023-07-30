Safa Önal kimdir, nereli, kaç yaşında? Safa Önal neden öldü?

Yayınlanma: 30.07.2023 - 20:03

Güncelleme: 30.07.2023 - 20:03

'Senaryosu En Çok Filme Çekilen Senarist' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti.

SAFA ÖNAL KİMDİR?

İstanbul'da 17 Aralık 1931'de dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı. Safa Önal, 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok filmin senaryosunu kaleme aldı. Safa Önal, 1973'te yönetmenliğe de başladı ve 40'a yakın film yönetti. Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Guinnes Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı. Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi çok sayıda ödül kazanan Safa Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da ağabeyidir.