Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer ne demek?

03 Haziran 2022 Cuma, 15:52

Kuvvetmira adlı rap grubuyla 1998'de müzik kariyerine başlayan Sagopa Kajmer, sevilen komedi filmi G.O.R.A.'nın müziklerine imza attı. Sagopa Kajmer en son Şehinşah ile birlikte "Bla Bla Bla Bla" isminde bir şarkı yayımladı. Sagopa Kajmer kaç yaşında? Sagopa Kajmer aslen nereli? "Bla Bla Bla Bla" şarkı sözleri nedir?

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Gerçek adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu.

1998’de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayımladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayımladı.

SAGOPA KAJMER ANLAMI NEDİR? SAGOPA KAJMER NE DEMEK?

Yunus Özyavuz kendi tabiriyle Sagopa Kajmer'in kaynağını şu sözlerle açıklıyor: "Mısır'da eski bir piramit... araştıran da Kajmeri. İşte, orada araştırmasını yaparken kendi mahlası Sagopa'nın Kajmer'i... sırrını çözen insan."

Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın sunduğu Nasıl Yani programında bu durumu şöyle açıkladı: "Mısır'da piramitlerde araştırma yapan bir bilim adamı... içerideki tüm koordinasyonları hiyeroglif olarak yazıyor ve daha sonra da orada hayatını kaybediyor akımlardan dolayı. Onun sonrasında gelen bilim adamları, ilimle ilgilenen kişiler papirüslerden okudukları kadarıyla bu keşifleri yapan insanın, Sagopa piramidinin keşfini yapan insanın Kajmeri isminde birisi olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Ben de bunu makalede okumuştum üniversite yıllarımda."

17 Kasım 2015'te Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programında ise Mesut Yar'ın "Bu ne anlama geliyor?" sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Gizem... Bir de Sago diye bir ağaç var Tayland'da. Güzel bir palmiye türü. Kajmer çocuk demek. Belalı çocuk... Bu biraz da doğu kökenli Avesta... Zend Avesta, onların kitapları, Ahura Mazda'dan geliyor."

SAGOPA KAJMER ALBÜMLERİ

* Toplama Kampı (2000)

* Sözlerim Silahım (2001)

* İhtiyar Heyeti (2002)

* On Kurşun (2001)

* Sagopa Kajmer (2002)

* Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)

* Romantizma (2005)

* İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)

* Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)

* Şarkı Koleksiyoncusu (2009)

* Bendeki Sen (2010)

* Saydam Odalar (2011)

* Kalp Hastası (2013)

BLA BLA BLA BLA ŞARKI SÖZLERİ

Sagopa Kajmer ve Şehinşah'ın birlikte söyledikleri yeni şarkı "Bla Bla Bla Bla" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. İşte merakla beklenen şarkının sözleri:

Şeyn, Sago oh, yapar hamle bro

Masadaki böcekleri kov

Ortaya koy ağır rhyme flow

MC shit, kalemini bo

İkinin içinde iki iki neler oluyo'?

Bebe neden dik dik bakıyo'n bana?

Bilirsin işim sopa göstermek

Sago savaş pür dikenden hallice

İnsanlar neden pisler yedikleri temiz kaba?

Metaforlarını fırlatıyo' şair yakala

rengi birleştirdim bur'da derin skalam

Bukalaya ıskalamam atarım okumu

Yediririm ağzını açıp dinamik lokumumu

Seni bir pinç linç edim de kal dinç kolaysa

Benimki kalayla mı olur seninki alaysa

Önce kobi çölünde ısıtıp sonraysa Alaska

Anakonda gibi boğazında benim palaska

Bu cefer kalem yazar ellem bu biatle oynarsa

Az solla istem dışı

Ufukta bir MC gördüm

Kaplı kalemini kellen

Tekmeler toplar

Çiçekler gibi

O tek ellem

[Nakarat: Sagopa Kajmer & Şehinşah]

Hepsinin canı cehenneme (Wow)

Ben yapar yazarım da hanene

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)

Hepsinin canı cehenneme

Dibine kadar

Ben yapar yazarım da hanene

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme"

[Sagopa Kajmer, Şehinşah]

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar (Torba değil büzesin)

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

[Şehinşah]

Yoksa numaran uza burda lan olma ukala

Yorma bu kadar oyna kumara koşma sulara, wow!

Or'da dur yutarlar okyanuslarda, wow!

Boğar usulca Şeyho ve Sagopa

Durma kaç kulaç at arar ustalar

Alamut'tan manzara muazzam

Ayak uymaz rhyme'lara muntazzam

Amaç uçmak yan yana kuşlarla

Kak-kef varsa bu muhakkak

*****

Alaturka kal ya da burdan yak, wow!

Sana susmak farz, bana bulaşman boş!

savaş ustalanla

Olacak er geç kafan urganda

Boğulurken sustalar seni kurtarmaz

Yalvarma boşuna kalabalık istiyo kurban kan

Wow, yala avucunu (Wow)

Arkandan konuşur tayfan utançla (Bro)

[Nakarat: Sagopa Kajmer & Şehinşah]

Hepsinin canı cehenneme (Wow)

Ben yapar yazarım da hanene (Yaz, yaz)

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Neymiş söyle)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)

Hepsinin canı cehenneme (Dibine kadar)

Ben yapar yazarım da haneme (Birikir taş at)

Neymiş yaptıklarımdan aleme? (Yapacaklarıma say)

Dedim: "Hepsinin canı cehenneme" (Wow, wow)

[Nakarat: Sagopa Kajmer]

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

Çünkü susmazlar

Ağız açıp konuşurlar

Onlara meydan ver

Ölümüne boğuşurlar

[Şehinşah]

Yolla yenisi gelsin

Bla bla bla bla

Bla bla bla bla

Bla bla bla bla

Bla bla bla bla

Bla bla bla bla

Bla bla bla bla