Sahnede evli, çocuklu, sadık

22 Mart 2022 Salı, 04:00

Dolap hayat, hayat çekmece ve çekmecelerde dönenler..

İnsan hayatına girenler, çıkanlar, o en büyük var oluş, kadın ve erkek ilişkisinin bin bir yüzünün yansıtıldığı, sonunda da kendi çekmecesine, ayna tutup seyirciye bulduran oyun, Duru Tiyatro’nun yeni sahnesinde prömiyerini yaptı.

Dönmedolap oyununda, iki buçuk senedir Covid-19 nedeni ile sahne alamayan sanatçı Hakan Bilgin için de bir ilk. İki kişilik oyunu hem de prömiyerinde, birçok kez bis yaparak iki saati dolu dolu islenmesine katkıda bulunan partner, Sedef Şahin’de, Hakan Bilgin gibi muhteşem bir performans sergiliyor. Yeni yerinde tam da oyunun konseptine uygun tasarım ve sahne düzeni ile Paris’te bir evin salonunda izliyoruz, hiç doymadan. Insan böyle oyunları izleyince, tiyatro ve tiyatro sanatının var olabileceğine dair umutları artıyor. Fransız yapımcı, yönetmen, senarist ve oyun yazarı Eric Assous’un kaleme aldığı, dilimize Gencay Gürün tarafından çevrilen “Dönme Dolap”ta, Pierre 50’li yaşlarında evli ve bir çocuklu, evine sadık bir adam ile barda tanışan kadının hikâyesinden kurgulanıyor.

Yönetmenliğini oyuncu, tiyatro sanatçısı ve aynı zamanda 2005 yılından itibaren Duru Tiyatro’nun sahibi olan Emre Kınay yapıyor.

Barda tanışıp, tanımadığı adamın evine giderek feminst bir araştırma tezi yapmakta olan gazeteci kadının; dünyadaki birkaç kadın kimliği üzerinden bizi biz yapan anne ve baba profilinde nihayet buluyor. Eksiksiz oyunculuk, hasret kalınmış seyirci ile buluşmanın ilk randevusu oldukça kalabalıktı.

Sonunda süprizle biten tiyatro oyununu, Duru Tiyatro Ataşehir Watergarden Performans Merkezi’nde Black Box sahnesinde! izleyebilirsiniz.