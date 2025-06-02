Şair Adnan Yücel Kütüphanesi Tunceli'de

Devlet Bahçeli’nin 4 Eylül 2022’de partisinin Sivas’taki mitinginde, Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu söyleyerek okuduğu şiirin şairi Adnan Yücel’in kütüphanesi merkezi Tunceli’de bulunan Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kültür Araştırmaları Vakfı’na (SETKAV) bağışlandı. Adnan Yücel’in Adana’daki evinde korunan kütüphanesi, SETKAV Başkanı araştırmacı yazar Mesut Özcan tarafından teslim alınarak Tunceli’ye taşındı. SETKAV Başkanı araştırmacı yazar Mesut Özcan, Sosyalist şair Adnan Yücel’in, 1972’de liseyi bir dönem Tunceli’de okuduğunu, bir yıl Tunceli’de yaşadığını söyleyerek, “Yıllar sonra Adnan Yücel’i Tunceli ile, Tunceli’yi Adnan Yücel ile buluşturduk. Anısı bizimle yaşayacak.” dedi. 24 Temmuz 2002’de çok genç yaşta hayata veda eden Adnan Yücel, 1987’de Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi oldu ve 2002 yılında emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü. Devlet Bahçeli, Sivas’ta yaptığı konuşmada, "Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedikten sonra, sosyalist görüşleriyle bilinen toplumcu şair Adnan Yücel’in “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” adlı şiirinin bir bölümünü, “Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi” diyerek, “Bin kez budadılar körpe dallarımızı/ bin kez kırdılar. / Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz” dizelerini Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu sanarak okumuştu.

Devlet Bahçeli'nin okuduğu şiirin devamındaki dizeleri ise okumamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından, “Bahçeli’nin Pir Sultan’a ait dediği şiir, faşizme direnişi şairi Adnan Yücel’in” diyerek şu bilgiyi paylaşmıştı: “Bahçeli'nin Pir Sultan'ın sandığı şiir, faşizme direnişin şairi Adnan Yücel'in. Devamı ise:

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar bir gün, zulüm biter.

bu günlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler…

Tweet bu kadar.

Şiir daha uzun ve güzel”

Şiirin özellikle "Saraylar saltanatlar çöker / kan susar bir gün / zulüm biter / menekşelerde açılır üstümüzde / leylaklarda güler / bugünlerden geriye / bir yarına gidenler kalır / bir de yarınlar için direnenler / bitmedi daha sürüyor o kavga / ve sürecek / yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" mısraları faşizme karşı sosyalizm mücadelesi yürüten güçlerin ilham kaynağı olmuştu.