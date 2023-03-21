Şair Ahmet Telli hakkında açılan dava ertelendi: Savcı cezalandırılmasını istedi
Şair Ahmet Telli hakkında 5 yıl önce katıldığı bir eylemde yaptığı konuşma ve okuduğu şiir nedeniyle açılan davada savcı, Telli’nin cezalandırılmasını istedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" gerekçesiyle geçen yıl yargılanan ve beraat eden şair Ahmet Telli, başka bir davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı.
Ulaş Bayraktaroğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından 11 Mayıs 2017'de Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde düzenlenen basın açıklamasına katılan Telli hakkında, 5 yıl sonra dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Ekim 2022'de hazırlanan iddianamede, eylemde açılan pankart ve atıldığı iddia edilen sloganlar ile 12 Haziran 2017'de Ahmet Telli’ye ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, delil olarak gösterildi.
SAVCIDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ
Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Telli’nin eylemdeki “Dostlar, dostlar biz aylarca, yıllarca bu sokakları, bu caddeleri ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ diye inlettik. Halkların kardeşliğinin nasıl gerçekleşeceğini bize Ulaş Bayraktaroğlu gösterdi. Demek ki dövüşe dövüşe kazanılacak bu kardeşlik. Ölümü onu aramızdan almadı, o yükseldi; bizim artık bayrağımız oldu” konuşması ile “Dövüşen Anlatsın” kitabından okuduğu şiiri nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.
Telli ve avukatı Umut Vedat Acar’ın mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme, davayı 4 Temmuz tarihine erteledi.
CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN BERAAT ETMİŞTİ!
Ahmet Telli geçtiğimiz yıl, kendisine ait olmayan Facebook hesabından “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla yargılanmış ve bu davada beraat etmişti.
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