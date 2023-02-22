İhsan Eliaçık’ın kitabına "İslam dini açısından sakıncalı" gerekçesiyle toplatma kararı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:53

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:06

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir” adlı kitabı için basım yasağı ve toplatma kararı verildi. Toplatma kararına gerekçe olarak “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi” gösterildi.

"DİYANET'İN MEALİ DE KENDİSİ DE İSLAM DİNİNE AYKIRI"

Eliaçık ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu kararın keyfi olduğunu belirterek, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Diyanet genelgeyle meal tefsir toplattırıp imhalara başlamış bulunuyor. 2019'da yayınlanmış bu genelgedeki toplatma ve imha lafları Anayasanın Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine açıkça aykırıdır. Bana göre de Diyanet’in meali hatta kendisi İslam dininin temel niteliklerine aykırı. Bu karar tek adamlığın giderek bir dinî diktatörlüğe dönüştüğünü göstermektedir."