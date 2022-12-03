Şair Rüştü Onur anıldı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Onur’un ardında bir kitaplık şiir, öykü ve mektup bıraktığını ve edebiyat dünyasında hak ettiği yeri aldığını belirten Bozkurt, “Rüştü Onur, kısacık ömrüne az sayıdaki ama kendine özgü tekniği ve üslubu olan şiirleri sığdırmış, ‘Garip akımının önemli temsilcilerinden biri olarak edebiyat tarihimizde yerini almıştır” dedi.

(Çetin Bozkurt)



‘MADEN İŞÇİLERİ İLGİLENDİRDİ’

Onur’un şiirlerinde yaşam ile ölümün hep bir bütün teşkil ettiğini belirten Bozkurt, “Onu, Zonguldak’ın saçak altındaki maden işçileri, çocukları, kenar mahalle insanları, kuşları ve denizi yakından ilgilendirip hüzünlendirmiştir. Bu tutum da onun edebiyatımızda haklı yerini almasını sağlamıştır. Rüştü Onur’u sevgi ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.