Şair Rüştü Onur anıldı
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrekli Şair Rüştü Onur’u ölümünün 80. yıldönümünde andı. Devrek Belediyesi dün Devrek Cumhuriyet Alanı’ndaki büst önünde anma töreni düzenledi.
Onur’un ardında bir kitaplık şiir, öykü ve mektup bıraktığını ve edebiyat dünyasında hak ettiği yeri aldığını belirten Bozkurt, “Rüştü Onur, kısacık ömrüne az sayıdaki ama kendine özgü tekniği ve üslubu olan şiirleri sığdırmış, ‘Garip akımının önemli temsilcilerinden biri olarak edebiyat tarihimizde yerini almıştır” dedi.
(Çetin Bozkurt)
‘MADEN İŞÇİLERİ İLGİLENDİRDİ’
Onur’un şiirlerinde yaşam ile ölümün hep bir bütün teşkil ettiğini belirten Bozkurt, “Onu, Zonguldak’ın saçak altındaki maden işçileri, çocukları, kenar mahalle insanları, kuşları ve denizi yakından ilgilendirip hüzünlendirmiştir. Bu tutum da onun edebiyatımızda haklı yerini almasını sağlamıştır. Rüştü Onur’u sevgi ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Galler'de yoksulluk artıyor
- 'Aday konuşmayın'
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor