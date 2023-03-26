Şairlerden Ahmet Telli’ye destek bildirisi
Ankara’da bir anmada “Dövüşen Anlatsın” kitabından okuduğu şiirlerinden ve konuşmasından dolayı 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde yargılanan Ahmet Telli için şairler bir destek bildirisi yayımladı.
“Şiir vicdandır, yargılanamaz” başlıklı bildiri metninde şu ifadeler kullanıldı:
“Türkçenin en dirişken şairlerinden Ahmet Telli yargılandı. Bir şairi yargılayanlar aslında onda neyi yargıladıklarını biliyorlar: Adaleti, özgürlüğü, barışı, kardeşliği, dostluğu ve halkın vicdanı olmuş bir şairin Türkçesini. Üstelik bu yargılamayı dünyanın şiir gününde, yeryüzünün yeni gününde, 21 Mart’ta yapıldı.
Biz şairin kardeşleri, yasaların yargısına değil, zamanın yargısına ve şiirin tanıklığına inanıyoruz. Onun şiirlerinden yayılan iyiliğin herkese iyi geldiğini biliyoruz. Ahmet Telli şiiri vicdanın şiiridir. Ahmet Telli’nin sözcüklerinden yanayız.
Vicdanı ve sözcükleri üzerindeki kuşatmanın kaldırılması için kardeşimizin yanında olduğumuzu halkımıza duyuruyoruz.”
Bildirinin altına aralarında Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen, Eren Aysan, Şükrü Erbaş gibi isimlerin yer aldığı onlarca şair imza attı.
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