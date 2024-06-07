Sait Faik Ödülü'nü Barlas Özarıkça aldı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:16

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:16

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen ve usta yazar ait Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 70’incisi, "Hay" (Metinlerarası Kitap) adlı kitabıyla Barlas Özarıkça’ya verildi. Özarıkça’ya ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende Sait Faik Hikâye Armağanı Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan'dan aldı.

Hızlan burada yaptığı konuşmada, okuyucuların, yazarlar ve yazın türleri konusunda çeşitlilikten yana olması gerektiğini, bir kitabı farklı yaşlarda okumanın, yapılacak değerlendirmeyi de değiştireceğini söyleyerek “Yıllardır tanıdığım Barlas Özarıkça’nın 70. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almasında benim de katkım olduğu için çok mutluyum” dedi.

Barlas Özarıkça da "Bana edebiyat sevgisini aşılayan yazar Sait Faik'tir. Bu ödül vesilesiyle kendi ismimin onunkiyle bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.