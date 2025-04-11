Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ile Anıldı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:24

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:41

Bu yılki teması “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” olan 2025 ödül programında Jüri Özel Ödülü, Institute Advanced Study’de UPS Foundation Kürsüsü Profesörü siyaset teorisyeni ve toplumsal kuramcı Wendy Brown’a ve makale ödülleri ise Sosyal ve Siyasal Bilimler alanında öğretim üyesi olan Utrecht Üniversitesi'nden Uğur Aytaç, Sabancı Üniversitesi’nden Cenk Özbay ve Sydney Üniversitesi’nden Vafa Ghazavi'ye verildi.



Türkiye’de sosyal bilimler alanında uluslararası çapta verilen ilk ve tek ödül programı olan bu ödüllerin Sakıp Sabancı’nın vasiyeti doğrultusunda oluşturulduğunu dile getiren Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında Sakıp Sabancı’nın, eğitime, bilime ve toplumsal gelişime çok önem verdiğini; "Eğitimi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda toplumların aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayan en güçlü araç olarak görüyordu." sözleriyle vurguladı ve 2026 yılının temasını da “Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek” olarak açıkladı.