Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ile Anıldı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vefatının 21’inci yılı olan 10 Nisan'da Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verildiği törenle Sabancı Center'da anıldı.
Bu yılki teması “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” olan 2025 ödül programında Jüri Özel Ödülü, Institute Advanced Study’de UPS Foundation Kürsüsü Profesörü siyaset teorisyeni ve toplumsal kuramcı Wendy Brown’a ve makale ödülleri ise Sosyal ve Siyasal Bilimler alanında öğretim üyesi olan Utrecht Üniversitesi'nden Uğur Aytaç, Sabancı Üniversitesi’nden Cenk Özbay ve Sydney Üniversitesi’nden Vafa Ghazavi'ye verildi.
Türkiye’de sosyal bilimler alanında uluslararası çapta verilen ilk ve tek ödül programı olan bu ödüllerin Sakıp Sabancı’nın vasiyeti doğrultusunda oluşturulduğunu dile getiren Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında Sakıp Sabancı’nın, eğitime, bilime ve toplumsal gelişime çok önem verdiğini; "Eğitimi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda toplumların aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayan en güçlü araç olarak görüyordu." sözleriyle vurguladı ve 2026 yılının temasını da “Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek” olarak açıkladı.
Ödülünü Güler Sabancı, Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve jüri başkanı Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik'in elinden alan Wendy Brown tema bağlamındaki konuşmasında; "Üniversiteler, değerlerin analiz edebilmek için gerekli çok önemli yerlerdir. Üniversitelerde değerler teşvik edilmez tam tersine değerler incelenir, test edilir ve tartışılır. Üniversiteler eleştirel düşünmenin ideal ortamıdır. Değerlerin oluşumunda büyük rol oynayan temel olan tarih, felsefe, kültür, siyaset, ekonomi, din ve bilim gibi alanları da öğrenmenin önemi, derin, aydınlık ve zengin bir eğitim gerektirir. Bu sebeplerden dolayı, üniversitelerin dini, politik ve ekonomik gibi dış etkilere karşı korunmaları gerekir.
Bu bizi Sabancı Vakfı'na geri getiriyor. Sabancı ailesi ve Sabancı Üniversitesi. Sakıp Sabancı, bana öyle geliyor ki değerlerin değerini, eğitimin ve gelişmenin önemini biliyordu. Bu takdir, bu gece verilen araştırma ödüllerinde ve adını taşıyan üniversitenin özelliklerinde de somutlaşıyor. Ama şimdi, bu tür kurumları, toplayabildiğimiz tüm politik cesaret ve stratejik zekayla korumak bize kalmış. Onlar kelimenin tam anlamıyla demokrasinin ve yaşamın geleceğini barındırıyorlar." diyerek Sakıp Sabancı'ya ve Sabancı Üniversitesi'ne verdiği değeri ifade etti.
Uğur Aytaç'ın videoyla katıldığı törende makale ödüllerini Sevil Sabancı ve Serra Sabancı'nın elinden alan Cenk Özbay ve Vafa Ghazavi duydukları onuru ifade ederek Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve jüriye teşekkürlerini sundular.
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