Salamis’te İrlanda rüzgârı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin üçüncü konuğu, İrlanda’nın köklü geleneklerinden doğan hikâyeleri müzik ve dansla birleştiren Celtic Legends oldu.

İrlanda’nın Connemara bölgesinde 2002’de gösterilerine başlayan grup, 23’üncü yıllarında kültürlerini dünyanın her yanında yansıtmaya devam ediyor. “Riverdance” ve “Lord of the Dance” gibi dünya çapındaki projelerde yer alan dansçıların da dahil olduğu grup, Seán McCarthy’nin direktörlüğünde, binlerce yıllık Salamis harabelerinde yer alan Salamis Antik Tiyatro’da tüm hünerlerini ve İrlanda ezgilerini Kıbrıs Türkleriyle buluşturdu.

Celtic Legends’ın direktörü McCarthy’le konuştuk.

‘KKTC'DE OLMAK HEYECANLI'

KKTC’ye ikinci gelişleri olduğunu söylediğimiz McCarthy’e, burada sahne almanın duygusunu soruyoruz. McCarthy, “Daha önce benzer tarihi mekânlarda da sahne aldık ve bu her zaman özel bir deneyim oluyor. Kıbrıs’ta yaklaşık 10 yıl önce performans sergiledik ama bu bölgede ilk kez sahne alıyoruz. Bu açıdan da heyecan duyuyoruz” dedi.

23 yıllık istikrarın yorgunluk getirip getirmediğini sorduğumuz McCarthy, “İşimize tutkuyla bağlıyız” diyor: “Gittiğimiz her yer, her seyirci bambaşka bir motivasyon kaynağı bizim için. Gösterimizi de sürekli geliştiriyor, yenilikler katıyoruz. Bu da sahnedeki bizler için olduğu kadar izleyici için de heyecanı hep canlı tutuyor.”

DANSÇILARA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

McCarthy, koreografide gelenek ile yeniliği dengelemenin kolay olmadığına değiniyor. “Hassas bir konu” diyor ve ekliyor: “Koreografimiz İrlanda dansının geleneksel temellerine dayanıyor ancak modern yorumlara ve hikâye anlatımına da yer veriyoruz. Köklerimize sağdık kalmak birinci kural, sürekli günceli takip edip bunu işimize uygulamak da ikinci kuralımız.” Dansçılara şovlarda görülmeyen bir ifade özgürlüğü tanıdıklarını vurgulayan McCarthy, “Sahneye kendi tarzlarını, bireyselliklerini getiriyorlar. Tam bir ekip işi yani. Herkes en iyisini kalbiyle ortaya koyuyor. Başarının sırlarından biri de bu” diyor.

RİTİM VE BİRARADALIK

İrlanda dans ve müzik kültürü uluslararası izleyicilerde nasıl karşılık bulduğunu soruyoruz. “İrlanda kültürünün evrensel bir çekiciliğe sahip olduğunu görmek her zaman etkileyici” diyor McCarthy, Güney Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’ya kadar izleyicinin çok etkilendiğini, çok zevk aldığını hissetmenin ve görmenin paha biçilemez olduğunu söylüyor. McCarthy sözlerini şöyle tamamlıyor: “Seyircilerin gösteriden ilham almış, moral bulmuş ve bir bağ hissederek ayrılmasını istiyoruz, ister kendi köklerine, ister anlattığımız hikâyeye, ister sadece canlı performansın coşkusuna... Celtic Legends’ın özü, topluluk ruhunu, geleneği ve ritmin insanları bir araya getirme gücünü kutlamak…”