Salim Kadıbeşegil’den ‘Gelmez Yola Gidiyoruz’

Yayınlanma: 18.05.2023 - 00:01

Güncelleme: 18.05.2023 - 00:01

‘ULUS DEVLETİN MİADI DOLUYOR WİKİ TOPLUMUNUN AYAK SESLERİ GELİYOR’

İletişim uzmanı Salim Kadıbeşegil’in Ahlakı ve Gezegeni Tükettik - Gelmez Yola Gidiyoruz adını taşıyan yeni kitabı Cinius Yayınları’ndan çıktı. Kadıbeşegil stratejik iletişim yönetimi konusunda 40 yılı aşkın süredir çalışıyor ve bu alanda yayımlanmış 10 kitabı bulunuyor.

Kadıbeşegil “itibar yönetimi” kavramının Türkiye’de tanıtılmasında çalışmış ve İtibar Yönetimi (2006) adını taşıyan kitabıyla bu konudaki alan çalışmalarının öncüsü olmuştur.

Kadıbeşegil ayrıca Şimdi Stratejik İletişim Zamanı (2009), Oyun Bitti (2012), Patronlar, CEO’lar ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Dersler (2019) adını taşıyan kitaplarıyla ve bu alanda yazdığı makaleler ve konferanslarıyla tanınan bir isimdir.

Yeni kitabı Gelmez Yola Gidiyoruz, “Ulus Devletin Miadı Doluyor Wiki Toplumunun Ayak Sesleri Geliyor” alt başlığını taşıyor. 336 sayfalık kitap 6 bölüm ve sonsözden oluşuyor. Kitaba dizin de eklenmiş.

İKLİM KRİZİNDEN KİRLİ SİYASETE

Birinci bölümde, “İklim Krizi”, “Sürdürülebilirlik Ruletinde Kasa Kim?” ve “Plastik Poşetin Öyküsü” alt başlıklarını taşıyan konular inceleniyor.

“Fosil Gündem” adını taşıyan ikinci bölüm daha da ilginçtir; “kirli ilişkiler, kirli siyaset ve kirli para ile kirlenen dünyamız” konusunu ele almaktadır.

Üçüncü bölümde pazarlama ve tüketim toplumu üzerinde durulmakta ve şirketlerin ulus devletler karşısında güç sınavı tartışılmaktadır.

“Ulus Devletler Şaşkın” başlığını taşıyan dördüncü bölümde “Dijital Devrimde İnsan”, “Adaletsiz Adalet”, “Tek Kimlikli Dünyada Çok Kimlikli Yaşamak” ve “ABD İmparatorluğu Dağılıyor” gibi ilginç konular tartışılıyor.

Beşinci bölümde “Yaşam Yeniden Formatlanıyor” konusu ele alınıp irdeleniyor. Altıncı bölümün başlığı “Wiki Toplumun Ayak Sesleri” adını taşıyor ve yeni görüşler tartışılıyor.

Yazar, yakın geleceğe dönük olarak “Nüfusu 10 milyarı aşacak ve kaynakları olabildiğince tükenmiş bir gezegende insanlığın varlığını hangi toplumsal dinamiklerle idame ettirebilecekler” sorusunu sormakta ve konuyu çeşitli boyutlarıyla irdelemektedir.

GELMEZ YOL

Salim Kadıbeşegil şöyle diyor: “Aşık Veysel’in dediği gibi ‘Gelmez Yola Gidiyoruz!’ bir ‘çıkış’ yolu bulmak durumundayız. Benimsediğimiz yaşam tarzı ve bunu besleyen ekonomik modellerin sürdürülebilir olmadığı gerçeği ile yüzleşmek durumundayız.” (s. 274)

“Karnını doyuran canlıdan gözü doymayan insana” konusunu günümüzün önemli çelişkisi olarak tartışan yazarın yargısı şöyle: “Dünyamızın geldiği acıklı refah toplumunda yatırım diye hapishaneler inşa eden ve istihdam diye buraları gardiyanla dolduran yönetim anlayışı iflas etmiştir. Barış, sevgi ve hoşgörü tercih edeceğine “suç icat” etme kolaylığına kaçan insanlık, kendini kimsesizler mezarlığına gömmek üzere”dir.

SAHİP OLMA İSTENCİNİN HAZZI!

Kadıbeşegil günümüz insanının anlaşılmaz bir bencilliğe sahip olduğunu, savaşlar dahil her türlü kötülüğü yapabileceğini, sonsuz güç istencinin varlığını, çevrenin ve doğanın yıkımının boyutlarını ele almakta, insanların “sahip olma istencinin hazzına” kilitlendiğini belirtmektedir.

Blok zinciri,kripto para, wikileaks, slow city, slow food, döngüsel ekonomi, sıfır atık, mutluluk endeksi, metaverse gibi inovatif ürünler, internetin tüm dünyayı kapsayacak şekilde kullanımı yeni dünya düzeninin girdileri olarak ele alınıyor.

Yazarın önsözde dediği gibi “Aşık Veysel… Ölmeden üç gün önce yazdığı ve seslendirdiği ‘Gelmez Yola Gidiyorum’ şiiri aslında tüm söylemek istediklerimizi özetliyor: ‘Gelmez Yola Gidiyoruz’.”

YENİ BİR YAŞAM SÖZLEŞMESİ!

Kitabın temel felsefesi şöyle özetlenebilir: “İnsanlık 20 yüzyılda misafir olduğu bu gezegeni ‘yaşanmaz’ kılmak için elinden geleni yaptı. İnsan olmanın temel kurgusu olan ‘aklı’ kullanmayı beceremedi. Önce kestirmeden gitti ve ahlâkı tüketti. Böyle olunca sadece kendi geleceğini değil çocuklarının da geleceğini tüketti. Yani ‘fosil kafalı karar vericiler’ ne ektilerse onu biçiyorlar! Tarihte krallıklar, imparatorluklar da bu anlayışın sonunda kendilerini tükettiler ve yok oldular. Sıra ‘ulus devletlerde.” Bu durumda, bu yüzyılın sonunu görmeleri pek mümkün değil.”

Yazar “sonrasına” da odaklanıyor. Yeni bir “yaşam sözleşmesi” öneriyor. Adaletli bir düzen için model “arılar, petekler ve kovanlar”dır. (s. 263) “Yeni toplumsal sözleşme arıların mucize döngüsünde”dir diyor.

Bu kitap, iletişim ve bilişim dünyasına, geleceğe düşünenlere hitap ediyor. Vizyonu, görüşü, güncel olaylarda değil ileride dağın ötesinde olduğunu sezenler, ya da anlamaya çalışanlar için özellikle önerilecek bir yapıttır.

Ahlâkı ve Gezegeni Tükettik-Gelmez Yola Gidiyoruz: Ulus Devletin Miadı Doluyor Wiki Toplumunun Ayak Sesleri Geliyor / Salim Kadıbeşegil / Cinius Yayınları / 336 s ./ 2023.