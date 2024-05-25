Salt'ın yeni sergi: Öyleyse En Başa Dönelim

İspanyol sanatçı Itziar Barrio’nun “Öyleyse En Başa Dönelim” sergisi Salt Galata’da 23 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Sanatçı 29 Mayıs'ta bir video gösteriminin uzun versiyonun ziyaretçilerle birlikte izleyerek soruları yanıtlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 15:29
Salt'ın yeni sergi: Öyleyse En Başa Dönelim
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Sergide, New York'ta atölye çalışmaları ve derslerini sürdüren Itziar Barrio’nun teknoloji, emek, madde, kimlik arasındaki kesişimleri irdelediği film ve video enstalasyonları ile mekan için düzenlediği yeni üretimlerden oluşan üçleme yer alıyor. Sanatçının işlerinde insan, insan olmayan, makine arasındaki karmaşık ve devingen ilişkileri gündeme getirerek sürekli inşa hâlindeki toplumsal gerçeklikleri sorgulamaya açıyor.

Felsefe, astrofizik, antropoloji, robotik mühendisliği gibi farklı disiplinlerden uzmanlarla kolektif bir çalışma içine girerek ortaya çıkardığı bu üçlemenin ilk bölümü "Sen Yorgunluktan Ölürken Teleskobuna Kaçıp Işığı Perdeleyen Bir Cin", teknolojik ilerlemenin seyrini belirleyen bilimsel keşifler ile insan algısının sınırlarındaki astronomi olaylarını odağına alıyor. İkinci bölüm video ve robotik heykellerden oluşan Robota MML ve üçüncü bölüm sanatçı ve besteci Seth Cluett ile birlikte yankısız odada yapılan ses kayıtlarıyla toz, polen, buhar, duaman ve jeolojik olaylara ait görüntülerden üretilen "Parçacıklı Madde". Sergide, planlandığı bir yıllık süreçte Salt'ın tarihi iç ve dış mekânından çok etkilenen Itziar Barrio'nun buraya özgü müdahale ve yeni işleri de bulunuyor. Salt'ta sanatçının işlerinin yer aldığı bu yıl yayımlanan kapsamlı kitapta satışa sunulacak.

Salt’tan Fatma Çolakoğlu’nun programladığı ve Emirhan Altuner’ın tasarladığı sergi, 29 Eylül’e dek Salt Galata’da ücretsiz görülebilir. Sergi paralelindeki kamu programları saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.


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