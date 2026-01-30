Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Cavalleria Rusticana' operasını sahnelemeye hazırlanıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını kentte sanatseverlerle buluşturacak.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan tek perdelik eseri, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Sicilya'nın köyünde geçen yasak aşkı ve neden olduğu yıkımı anlatan eser, SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik ederken başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı da Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'deki prömiyerinin ardından 2 ve 16 Şubat'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.