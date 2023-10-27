Sanat Budur: Dodi Dündar’ın yeni sergisi Fotokolektif Galeri’de

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:35

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:35

Sanatçı Dodi Dündar, 2013 yılından bu yana üzerinde çalıştığı süreç sanatı, ilişkisel sanat, enstalasyon ve manifestolarının yer aldığı “Sanat Budur” isimli sergisini 28 Ekim’de Fotokolektif Galeri’de açıyor. Serginin açılışında izleyicilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek performanslar, sanatçının sanat ve çağdaş sanat sorunsalına dair eleştirel ve yaratıcı yaklaşımını ortaya koyuyor. Sergide, “Göçebe”, “Öteki” ve “Piyasa” gibi güncel konulara değinen çalışmalar yer alıyor. Sanatçı, bu çalışmalarla sanatın toplumsal, siyasal ve ekonomik bağlamlarını sorguluyor ve alternatif bakış açıları sunuyor. Sanatçının 2021 yılında yayınlanan “Sanat Budur” isimli kitabı da serginin bir parçası olarak görülebilir. Kitap, sanatçının Aşk, Bilim, Devrim ve Sanat ile varlık sorunsalını tartıştığı bir manifesto niteliğinde. Kitap aynı zamanda serginin teori kataloğu olarak da işlev görüyor ve sanatseverlere sanatçının düşünce dünyasına bir giriş sunuyor. “Sanat Budur” sergisi 28 Ekim Cumartesi günü saat 18:00’de Fotokolektif Galeri’de açılacak ve 03 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergiyi kaçırmayın!