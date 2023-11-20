Sanat güncesi

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:33

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:33

Tiyatro





Çankaya Sahne “Othello”





Anadolu'nun kültür ve sanat başkenti Ankara'da tiyatro tutkunları, unutulmaz bir Shakespeare eseri olan "Othello" ile buluşmaya hazırlanıyor. Çankaya Sahne, 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de perdelerini İngiliz yazarın kaleminden çıkan bu unutulmaz trajediye açacak. Oyun, kıskançlığın, ihtirasın ve ihanetin karanlık labirentlerine giren karakterlerin hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Nermin Uğur'un üstlendiği, İsmail Suat Öztürk tarafından uyarlanan ve Orhan Burian tarafından çevrilen bu etkileyici performans, seyircileri tutku dolu bir yolculuğa davet ediyor. Oyuncu kadrosunda Baran Taylan Yolalan, Burcu Özcan, İsmail Suat Öztürk, Kübra Özgün, Nadide Sıla Demircan, Oğuzhan Göksel, Taygun Sunar, ve Yaseri Şahbudak gibi deneyimli isimler bulunuyor.

Sanatseverler, Çankaya Sahne'nin salonunda bu büyülü oyunu izleyerek, Shakespeare'in evrensel temalarının ve insan doğasının derinliklerine inme fırsatı bulacaklar. Othello'nun karanlık ve duygusal atmosferi, sahnedeki performanslarla birleşerek unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunmaya aday.

Oyun, seyircilere tutku, entrika ve trajedi dolu bir gece vadediyor. Ankara'nın kültür sanat sahnesine damgasını vuracak bu oyun için biletlerinizi şimdiden temin etmeyi unutmayın!









MEB Şura Ankara “Toz”





Zerrin Tekindor'un Eşsiz Performansı 25 Aralık'ta Meb Şura Salonu'nda!





Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kalemiyle hayat bulan tek kişilik kadın oyunu "TOZ" ile seyircileri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Hira Tekindor'un yönetmenliğinde sahnelenen ve Zerrin Tekindor'un etkileyici performansıyla izleyici karşısına çıkan oyun, 25 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Meb Şura Salonu'nda sahne alacak.

Oyun, büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen Handan'ın hikayesini anlatıyor. Güzeller güzeli ev kadını bir anne ve titiz, avukat bir babanın tek kızı olarak büyüyen Handan, içsel bir huzursuzlukla başa çıkmaya çalışırken, kendi yolunu bulma sürecini gözler önüne seriyor.

Zerrin Tekindor'un muazzam performansıyla izleyicilerin duygularına dokunan "TOZ", kafasının ve kalbinin içini çeşitli seslerle dolduran Handan'ın çocukluktan yetişkinliğe uzanan hikayesini anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun derin anlatımı ve Hira Tekindor'un yönetmenlik vizyonuyla birleşen bu oyun, 1960'lardan günümüze uzanan etkileyici bir anlatı sunuyor.

Sanatseverler, bu benzersiz tiyatro deneyimini yaşamak için 25 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Meb Şura Salonu'nda yerini almalı. "TOZ", Zerrin Tekindor'un performansıyla, seyircilere unutulmaz bir gece vadediyor.













Tiyatro Ciddibazlar “Sabit Efendi Yahut Tuvalet Kâğıdının Bilinmeyen Tarihçesi”





Ankara'nın renkli sahne hayatına yeni bir soluk getiren Nergiz Gösteri Merkezi, Batuhan Yalçın'ın kaleminden çıkan ve aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği "Sabit Efendi Yahut Tuvalet Kâğıdının Bilinmeyen Tarihçesi" adlı oyunu sahneleyecek. Komik ve düşündürücü bir hikayeye sahip olan oyun, 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.





Sabit Efendi, basit matbaa işleriyle geçimini sağlayan bir karakterdir. Yeniden kitap basma hayali kuran Sabit Efendi, II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte bu hayaline bir adım daha yaklaşır. Ancak, hayatı beklenmedik bir sürprizle karışır: Yıllardır aşık olduğu Vesna'nın hamile olduğunu öğrenir. Vesna'nın evlilik şartları Sabit Efendi'yi çaresiz bir duruma sokar ve matbaacılığı bırakarak tuvalet kâğıdı imalatına yönlendirir. Batuhan Yalçın'ın yazıp yönettiği oyunun başrollerini Batuhan Yalçın, Burçin Yalçın, Erdem Ulusal, Sedef Meral Özdemir, Elif Demir, ve Tutku Lâl Demirci paylaşıyor. Sahneledikleri esprili ve düşündürücü hikaye ile seyircilere keyifli bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlayan ekip, izleyicileri oyunun komik ve heyecan dolu dünyasına davet ediyor.





Ankara'nın sanatseverleri, bu eğlenceli oyunu izlemek için 20 Kasım Pazartesi günü Nergiz Gösteri Merkezi'nde buluşmalı. "Sabit Efendi Yahut Tuvalet Kâğıdının Bilinmeyen Tarihçesi", tarih ve mizahı bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor.





Ankara DT “İki Kişilik Hırgür”





Ankara Devlet Tiyatrosu, seyircilerini Eugène lonesco'nun unutulmaz eseri "İki Kişilik Hırgür" ile buluşturuyor. Ülkü Tamer'in çevirisi ve Özgür Avcu'nun yönetmenliğiyle sahnelenecek bu absürd komedi, 21-25 Kasım tarihleri arasında her gün saat 16.30'da seyircisiyle buluşacak.

Oyun, iki ateş arasında, tarafsız bir bölgede bulunan bir adam ve bir kadının, dışarıdaki savaşa kayıtsız kalmayarak kendi savaşlarını devam ettirdikleri bir evrende geçiyor. Kabuklarına çekilmiş bu iki karakterin içsel savaşı giderek şiddetlenirken, dışarıdaki savaş da kapılarını çalmaya başlar. Eugène Ionesco'nun derin mizahıyla harmanlanan oyun, savaşın barışa tercih edildiği bir dünyada, insanlık trajedisine eşlik eden iki karakterin trajikomik hikayesini anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Özge Mirzalı, Hasan İrfan Buzcu, Mustafa Budak, Hüseyin Mert Ceylan ve Petek Ocakçı'nın yer aldığı bu güçlü performans, seyircilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatmayı vadediyor. Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyun "İki Kişilik Hırgür", absürd komedi severler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Sanatseverler, bu eğlenceli ve düşündürücü oyunu izlemek için 21-25 Kasım tarihleri arasında her gün saat 16.30'da Ankara DT Oda Tiyatrosu’na davetlidir. "İki Kişilik Hırgür", absürd komedinin zirvesinde bir tiyatro şöleni sunmaya hazırlanıyor.









Konser





CSO Ada Ankara/ Franz Liszt Chamber Orchestra





Franz Liszt Chamber Orchestra ve İstván Várdai, CSO Ada Ankara'da Muhteşem Bir Akşam Sunacak!





Ankara müzik sahnesine unutulmaz bir deneyim katmaya hazırlanan Franz Liszt Chamber Orchestra, 22 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak. 60. kuruluş yılını kutlayan bu önde gelen oda orkestrası, dünyaca ünlü viyolonselci ve sanat yönetmeni István Várdai ile birlikte sahne alacak.





Martha Argerich, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropoviç, Isaac Stern gibi efsane müzisyenlerle bir araya gelmiş olan orkestra, bu kez Viyolonselci István Várdai ile işbirliği yapacak. Várdai, dünyanın dört bir yanında tanınan ve övgüyle karşılanan bir viyolonsel sanatçısı olarak biliniyor. Konser programında, Bartók'un "Romen Halk Dansları", Liszt'in etkileyici eseri "Angelus", Haydn'ın Viyolonsel Konçertosu ve Mendelssohn'un sevilen "İtalyan Senfonisi" gibi önemli eserler yer alacak. Bu muazzam yapıtlar, orkestranın eşsiz yorumu ve Várdai'nin virtüöz viyolonsel performansı ile CSO Ada Ankara Ana Salon'u büyüleyici bir müzik atmosferine dönüştürecek.





István Várdai'nin çaldığı 1673 yapımı Stradvarius Ex. du Pré-Harrell viyolonseli ise konserin ayrıcalıklı bir detayı olarak dikkat çekiyor. Várdai, bu özel enstrümanla Jacqueline du Pré gibi efsanevi bir çellistin izinden gidiyor. Müzikseverler, Franz Liszt Chamber Orchestra'nın etkileyici performansı ve István Várdai'nin büyüleyici viyolonsel çalışıyla dolu bu muhteşem konseri kaçırmamak için biletlerini şimdiden temin etmeliler. CSO Ada Ankara, bu özel akşamda sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni vadediyor.





CSO Ada Ankara/Mayra Andrade





Mayra Andrade'nin Büyülü Konseri: "reEncanto"





CSO Ada Ankara Ana Salon, dünyaca ünlü Cap-Vert'li sanatçı Mayra Andrade'yi ağırlıyor! Mayra Andrade, Kreol’ca, İngilizce, Fransızca ve Portekizce şarkılar seslendiren bir sanatçı olarak tanınıyor. Geniş ses paleti ve tropikal esintili müziği ile izleyenlere batı romantizmi ile güneyin sıcaklığını bir araya getiren Mayra Andrade, hayatının yansımalarını müziği aracılığıyla aktarıyor. Sanatçının bugüne kadar yayınladığı tüm albümlerden seçkilerin yer alacağı bu özel konser, 25 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek. Mayra Andrade'nin seslendireceği şarkılar arasında, dünya genelinden izler içeren ve dinleyicilere modern ve tropikal bir müzik deneyimi sunan eserler yer alacak.

Mayra Andrade, kendisi için müziğin "hayatının yansıması" olduğunu ifade ediyor. Bu konser, izleyicilere sanatçının duygusal ve kültürel zenginliklerle dolu müzik dünyasına bir kapı aralayacak. Ankara'nın müzikseverleri, 25 Kasım Cumartesi günü CSO Ada Ankara Ana Salon'da Mayra Andrade'nin etkileyici performansını kaçırmamak için biletlerini şimdiden temin etmeliler. Mayra Andrade'nin "reEncanto" konseri, unutulmaz bir müzikal deneyim vadediyor.