Sanat Güncesi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:27

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:27

Tiyatro

Ankara DT “Toplu Hikâyeler”



Ankara Devlet Tiyatrosu, seyircileri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. Donald Margulıes'in kaleminden çıkan ve Murat Somay tarafından dilimize uyarlanan "Toplu Hikâyeler" adlı oyun, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro serüveni sunmaya hazırlanıyor. Yüksek lisans öğrencisi Lisa Morrison, edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Ruth Steiner'dan ders almanın heyecanını yaşamaktadır. Başlangıçta sadece öğrenci ve öğretmen ilişkisi gibi görünen bu buluşma, zamanla öğrenci ile öğretmeni arasındaki sınırları zorlayarak derin bir dostluğa dönüşür. Ruth'un asistanı olarak Lisa, yazarlık kariyerini geliştirirken, ikili arasındaki ilişki hırs, rekabet ve kaçınılmaz ihanetle sınanacaktır. Ruth Steiner'ı canlandıran Sükun Işıtan ve Lisa Morrison'ı hayat veren Elif Kaman, seyircilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Donald Margulıes'in derinlikli anlatımı, Murat Somay'ın başarılı çevirisi ve Jason Hale'in yönetmenliğiyle "Toplu Hikâyeler," 19-22 Aralık tarihleri arasında her akşam saat 20.00'de Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Tiyatro’da seyircilerle buluşacak.

Ankara DT “Gişe”



Ankara Devlet Tiyatrosu, seyircilere çağdaş yaşamın derinliklerine yolculuk eden, Jean Tardieu'nün kaleminden çıkan "Gişe" adlı oyunuyla unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Yıldırım Keskin'in başarılı çevirisi ve Ergin Özdemir'in yönetmenliğinde sahneye konulan oyun, 19-23 Aralık tarihleri arasında her akşam saat 18.30'da Oda Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşacak. "Gişe" çağdaş yaşamın yalnızlığı ve monotonluğu içinde kaybolmuş insanların düş dünyalarında yaşadıkları arayışı anlatıyor. Duyarlılığını yitirmiş diyaloglar arasındaki insan ilişkilerinin kopukluğunu ve kimliksizliklerini gözler önüne seren bu absürt oyun, tren saatini sormak için danışma bürosuna gelen bir adamın, bir memur tarafından bütün yaşamıyla ilgili katı bir sorgulamaya tabi tutulmasını mercek altına alıyor.

Tiyatro Antin Kuntin “Ben Şahsım Kendim”



21 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de, Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek olan "Ben Şahsım Kendim" müzikali, izleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu etkileyici oyun, insanın iç dünyasında orkestranın (beyin, zihin, bilinçaltı, alter-ego) tüm yaşamına eşlik ettiği bir hikâyeyi anlatıyor. Müzikalde, bir kadının kafasının içindeki çeşitli seslerin dinleyiciyle buluştuğu bir atmosferde, içsesin hayatına müdahale etmesiyle neler olabileceği sorgulanıyor. Aşkın çeşitli yönlerine ve hayatın şarkı olduğu gerçeğine dair derin düşüncelerle örülü bu hikâye, izleyicileri 21 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Bu müzikal şölene katılmak için biletinizi şimdiden alın! "Ben Şahsım Kendim" de, 45'liklerin nostaljik havasından, hayatın arabeske büründüğü anlara kadar birçok duyguyu keşfedecek, bazen kahkaha atacak, bazen kendinizi bulacaksınız.





Opera ve Bale



Ankara DOB/ G.Verdi "Maskeli Balo"



27 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek olan "Maskeli Balo" isimli opera, duygusal ve heyecan dolu anları bir araya getiriyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından sahnelenen eser, aşk, ihanet ve intikam karışımıyla izleyicilere unutulmaz bir performans vadediyor. Vali Riccardo'nun içsel çatışmalarını ve aşkıyla baş başa kaldığı "Maskeli Balo" operası, Amelia ve Renato'nun hayatlarına dokunan karmaşık ilişkileri ele alır. Riccardo'nun aşkı, dostluğu ve ihaneti konu alan bu opera, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.



İlk Perde: Vali Riccardo'nun gizli aşkı ve Ulrica'nın kehanetiyle başlayan olaylar.

İkinci Perde: Amelia'nın imkânsız aşkından kurtulma çabası ve dostunu koruma isteği.

Üçüncü Perde: İntikam yemini edilen maske balosu ve trajik bir son.

Opera Sahnesi, "Maskeli Balo" ile izleyicilere unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor. Bu büyülü gösteriyi kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden temin edin. Opera severler, duygusal anların ve müziğin büyüsüne kapılmak için Ankara DOB'da buluşuyor!











Konser

CSO Ada Ankara/Anadolu Nefesli Beşlisi Del Mundo “Dünya Turu”



Anadolu Nefesli Beşlisi, kendine özgü tarzı ve etkileyici performanslarıyla müzikseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 20 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleşecek olan Anadolu Nefesli Beşlisi, “Del Mundo” isimli projesiyle, seyircilere unutulmaz bir dünya turu yaşatmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında Anadolu Nefesli Beşlisi, üfleme beşli eserleri ile dinleyicilere dünya müziğinin eşsiz atmosferini sunacak. Macaristan sokaklarından, Arjantin sahillerine, Fransa'nın özel tınılarından Anadolu'nun dört bir köşesine uzanan geniş bir repertuarla, seyircilere unutulmaz bir müzik şöleni vadederken, her bir parçaya kendi özgün düzenlemelerini de ekleyecek. Anadolu Nefesli Beşlisi, sadece dünya müziğinin klasik eserlerini icra etmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi düzenlemeleriyle de seyircilere benzersiz bir müzik ziyafeti sunacak. Bu özel düzenlemeler, dinleyicilere müziğin farklı yönlerini keşfetme fırsatı verecek. Bu özel konser, müzikseverleri eşsiz bir müzikal yolculuğa davet ediyor. 20 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da gerçekleşecek etkinlik için biletlerinizi şimdiden temin edin ve bu büyülü geceye tanıklık edin.

CSO Ada Ankara/Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "İsmet İnönü’yü Anma Konseri"



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, büyük bir gurur ve duyguyla sunar: İsmet İnönü’yü Anma Konseri. Bu özel gecede orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak üzere sahne alacak. Bu müzikal serüvenin başrolünde Antonín Dvorák’ın ünlü Çek viyolonselcisi Hanuş Vihan'a ithaf ettiği eser olan "Viyolonsel Konçertosu, Op.104, Si minör" bulunmaktadır. Aynı zamanda, Tchaikovsky’nin Bayreuth ziyareti sırasında üç haftadan kısa bir süre içinde bestelediği ve eski öğrencisi Sergei Taneyev'e ithaf ettiği, Dante’nin İlahi Komedyası’ndan ilham alan "Francesca da Rimini Op.32" eseri de gecenin diğer mücevheridir. Antonín Dvorák’ın Viyolonsel Konçertosu üç, Tchaikovsky’nin Francesca da Rimini eseri dört bölümden oluşmaktadır. Bu özel gece, tarihi eserlerin büyüleyici sesleriyle dolu olacak. 22 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de CSO ADA ANKARA Ana Salon'da gerçekleşecek bu muazzam konseri kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden temin edin. Unutulmaz bir müzikal yolculuk sizi bekliyor!





Sergi



Yapı Kredi Müzesi / İstanbul



“ Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük”







Yapı Kredi Müzesi, Alaca Höyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümünü geçici süreyle müzesine taşıyor. Bu eserler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk arkeoloğu Remzi Oğuz Arık ve etnolog Hâmit Zübeyr Koşay tarafından 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle Çorum’da başlatılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Alaca Höyük kazıları, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda temsil eden ilk bilimsel kazı unvanına sahip. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın işbirliğiyle hazırlanan “Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük” sergisi, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak düzenlendi. Sergi, 10 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında, Türkiye’nin farklı müzelerinde korunan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümü ilk defa bir arada sergilenecek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alaca Höyük Müzesi, Çorum Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden 235 arkeolojik ve etnografik orijinal eser, İstanbul Yapı Kredi Müzesi’ne getirilerek kronolojik ve tematik bölümler altında sunulacak. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu Arşivi’nden seçilen fotoğraflar ve Mahmut Akok tarafından yapılan orijinal çizimlerin bir kısmı da sergide yer alacak. “Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük” sergisinin küratörlüğünü Nihat Tekdemir, bilimsel danışmanlığını ise Tayfun Yıldırım yapıyor. Sergi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Yapı Kredi Müzesi’nin işbirliğinin bir ürünü. Serginin koordinatörlüğünü Bülent Gönültaş, Mehtap Ateş ve Nilüfer Babacan üstlenirken, tasarımını Karşılaşmalar ekibi gerçekleştirdi.





Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi/ Ankara



"Kazların Senfonisi" – A.Kadir Ekinci



Bugün, Kars ve çevresinin geniş mera alanlarına sahip olması sayesinde her yıl çok sayıda kaz yetiştirilmektedir. Bu kazlar, yöre insanının temel gelir kaynaklarından birini oluşturarak etleri ve tüylerinden faydalanılmaktadır. Kazlar, hızlı yürüyüşleri, uçuşları ve yüksek sezgileriyle bilinirler. Kazların vücutları, kendine özgü desenlerle süslü tüylerle kaplıdır. Kimi kazlar, Kars'ın beyaz kar’ı gibi bembeyaz tüylere sahiptir. Bu güzellikleriyle öne çıkan kazlara yöre halkı, "Kars'ın Kızı" diye hitap eder ve onlara isimler verir, övgüler sunarlar. Sanatçı, fotoğrafa olan tutkusunu çocukluğunun geçtiği yerlerdeki gizemli sessizlikle birleştirerek başlamıştır. Daha önce gerçekleştirdiği "Sessiz Işık", "Uzak Işık" ve "Mal Meydanı" adlı sergileriyle öykülerini anlatan sanatçı, bu kez Kars'ın simgesi haline gelmiş kazların yaşam alanına odaklanmıştır. Sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi - Andrey Karlov Gennadiyeviç Sergi Salonu'nda 19 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00'de açılacak. Sergi, 01 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir. Sanatseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bu etkileyici sergiye davet ediyoruz!





Kitap



Yaz Evi/ Mehmet Zaman Saçlıoğlu



Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ‘Yaz Evi’ adlı eseri, ödülleri ve eleştirileriyle gündemde. Bu eser, yedi öyküsüyle “yayımlanmamış dosya” dalında 1993 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazandı ve kitap çıktıktan sonra 1994 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı elde etti. Saçlıoğlu, hikâyelerinde alışılmışın sınırlarını zorluyor. Gizemli ve mizahi öğeler taşıyan hikâyelerinde, yeni benzetmeler buluyor ve yeni ruhsal durumlar yaratıyor. Sıra dışı olayları ve durumları seviyor ve bunları sıra dışı bir anlatımla dile getiriyor. Eser, ‘Bir Yaz Evi’, ‘Pencere Önümün Yolcusu’, ‘Kızım’ gibi hikâyeleri içeriyor ve okuyucuları edebiyat hazzıyla buluşturmayı hedefliyor. Kitapta yer alan bir diğer dikkat çeken öykü ise, “Siz bu dünyada aynı hızda dönen iki saat bulabilir misiniz? Tüm saatler bozuktur beyefendi…” başlangıcıyla okuyucuları saatler ve zaman üzerine düşünmeye davet ediyor. Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ‘Yaz Evi’, ödülleri ve eleştirileriyle edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.



