Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:46

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:46

Sanat Hafızayı Yaşatıyor: Bu Hafta Anma, Tiyatro, Müzik ve Sergilerle Dolu Bir Sanat Takvimi!

3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali AKM’de

Kadın emeğinin sahne sanatlarındaki gücünü gözler önüne seren 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Festivali, 6-16 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen bu festivalde, kadın yazarların kaleme aldığı oyunlar sahnelenirken, sergiler ve tiyatro etkinlikleri de sanatseverlerle buluşuyor.

Festivalde Öne Çıkan Etkinlikler:

"Sahnede Bir Dünya" Sergisi (7-16 Şubat)?Sahne tasarımının izleyici üzerindeki etkisini ele alan sergi, Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur’un projesi olarak hayata geçirildi. Küratörlüğünü Behlüldane Tor’un üstlendiği bu sergi, AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de ziyaretçilerini bekliyor.?

Sahnelenen Oyunlardan Bazıları:

Amazonlar (7 Şubat) – Kadın savaşçılara dair mitleri sahneye taşıyan oyun.

On Kişiydiler (8-9 Şubat) – Adalet kavramını sorgulatan çarpıcı bir eser.

Yaftalı Tabut (10 Şubat) – Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarlarından Fatma Nudiye Yalçı’nın hayatını konu alıyor.

Hesperides Bahçesi (11 Şubat) – Mitolojik perspektifle kadınların iç dünyasını yansıtan dans tiyatrosu.

Dokuz Beş Müzikali (12-13 Şubat) – Kadınların iş hayatındaki mücadelesini anlatan müzikal.

Siyahlı Kadın (14-15 Şubat) – Gerilim ve korku unsurları içeren etkileyici bir oyun.

Festival, kadın oyun yazarlarının eserlerini geniş kitlelerle buluşturmayı ve tiyatro dünyasında kadın emeğini görünür kılmayı amaçlıyor.





Pera Müzesi’nden Osman Hamdi Bey’e Dair Ücretsiz Rehberli Sergi Turları

Sanatın tarihine ilgi duyanlar için Pera Müzesi, 6 ve 20 Şubat tarihlerinde saat 17.30’da, “Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey” başlıklı ücretsiz rehberli turlar düzenliyor. Tanzimat döneminin önemli sanatçılarından Osman Hamdi Bey’in eserlerini derinlemesine incelemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.





Turan Erol Anma Sergisi Armoni Sanat Galerisi’nde

Türk resim sanatının usta isimlerinden Turan Erol, 1 Şubat - 8 Mart 2025 tarihleri arasında Armoni Sanat Galerisi’nde özel bir sergi ile anılıyor.

Sergide, sanatçının doğa, insan ve emek kavramlarını harmanladığı eserleri yer alacak. Özellikle bir tekne yapım aşamasını betimleyen, işçi figürlerinin emeği simgelediği etkileyici tablosu, serginin öne çıkan çalışmaları arasında bulunuyor.

ENKA Sanat Yeni Sezonu Açıyor: Müzik, Tiyatro ve Belgesellerle Dolu Bir Program

ENKA Sanat, 4 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında geniş bir etkinlik programıyla sanatseverleri ağırlıyor.





Sezonun Öne Çıkanları:

Geleneklerin Yankısı (4 Şubat) – Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’nin projesiyle Aşık Veysel’den Beethoven’a uzanan benzersiz bir müzik deneyimi.

Borusan Quartet ile Oda Müziğinin Ustaları (18 Şubat)

Zuhal Olcay Konseri (8 Mayıs)

İbrahim Selim’in ödüllü performansı "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" (13 Şubat)

Shakespeare’in unutulmaz klasiği "Macbeth" (19 Mart)





Sanat Hafızayı Yaşatıyor: “Kırılanın Ardında Kalan ve Sanatta Bütünleşen Hafıza”

“Yıkımın sesi unutulsa da, onun bıraktığı izler sanatın içinde yaşamaya devam eder.”

Sanat, unutmaya karşı en güçlü direniş biçimi. 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük felaketin izlerini silmemek adına ART-ÇIL, “Kırılanın Ardında Kalan ve Sanatta Bütünleşen Hafıza” sergisiyle hafızanın gücünü sanatla birleştiriyor.

Bu sergide, 10 sanatçı (Sibel Aktaş, Nur Gökbulut, Özge Gökbulut Özdemir, Elvan Çelik, Senem Çınarbaş, Dilek Menteş, Fikret Yıldız, Volkan Coşkun, Sena Eyiol, Birsen İğci Saltık), eserleriyle yıkımdan umuda bir köprü kuruyor.

Sanatın hatırlama gücünü deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir sergi!





Sanatla Anma, Hafızayla Direniş: Bu Hafta Sanat Dünyasında Öne Çıkan Etkinlikler

Şubat ayı, sanatın hafızayı yaşatma ve unutmama gücünü vurgulayan etkileyici etkinliklerle sanatseverleri bir araya getiriyor. Devlet Çoksesli Korosu’ndan anma konserine, kadın oyun yazarlarının eserlerine, rehberli sergilerden ENKA Sanat’ın dopdolu programına kadar birçok sanat etkinliği bu hafta izleyicileri bekliyor.





Devlet Çoksesli Korosu’ndan Unutulmaz Anma Konseri

Türkiye, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem felaketinde binlerce vatandaşını kaybetti. Bu büyük yıkımı ve kayıpları unutmamak adına Devlet Çoksesli Korosu, 6 ve 7 Şubat 2025 tarihlerinde CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da özel bir anma konseri düzenliyor. Koro, bu anlamlı etkinlikte yas ve umudu aynı sahnede buluşturarak hafızalarda kalacak bir performans sergileyecek.





Sanat, hafızayı diri tutan en güçlü köprülerden biri. Anma konserlerinden tiyatro festivallerine, sergilerden müzik şölenlerine uzanan bu hafta, sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunuyor. Hafızayı tazeleyen, duyguları buluşturan ve umudu yeşerten bu etkinliklerle sanata kulak verin, sahnenin ve tuvalin anlattıklarını keşfedin.