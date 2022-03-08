Sanat ve teknoloji, çevreyle iç içe: Ek Biç Ye İç
Cam dönüşmüş, sanatla buluşmuş, içine bitki katılmış, en önemlisi yaşam doğmuş, adı da sanat olmuş.
Öyle bir sergi ki, hangi yanını anlatacağımı bilemedim. Gerçi Akaretler Sıra Evleri’nde içeri girdiğimde önce şaşırdım: bir tek iş var. Bir tek iş ama ne iş!
Mercado, bağımsız genç tasarımcı ve sanatçıları destekliyor, kurguyu o yaratmış. Cam sanatçısı Egemen Kemal Vuruşan, içi boşalmış şişeleri yeniden üflemiş. Ek Biç Ye İç sosyal girişimi içine bitkiler yerleştirmiş. Hortumlarla birbirine bağlanmış ve su akışı sağlanmış. Havada asılı birbirinden güzel tuhaf camlar içinde reyhan, fesleğen, pazı, marullar yeşeriyor! İklim krizi karşısında kentsel tarım önerisini destekleyen “Original By Nature” adını verdikleri işin oluşum aşamasını da dijital sanatçı Ecem Dilan Köse, görsellerle anlatıyor. Bu çok katmanlı projede gıda krizine de dikkat çekiliyor, geri dönüşüme de kentsel tarımın önemine de. Ecem Dilan Köse’nin dijital sanat eserinin de bir işlevi, içine yerleştirilen mor ışığın bitkileri beslemesi. İçinde yok yok olan bu projede camın tekrar kullanılmasıyla geri dönüşüm de hatırlatılıyor. Mart sonuna kadar gezilebilir.
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