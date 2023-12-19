Sanatçı Onur Arıkan’dan ‘Düşteki Girdap’ sergisi
Sanatçı Onur Arıkan’ın ‘Düşteki Girdap’ adlı kişisel sergisi, sanatseverlerle buluşuyor.
Sanatçı Onur Arıkan’ın ‘Düşteki Girdap’ adlı kişisel sergisi, 19 Aralık’ta Arda Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, kentlerdeki tren istasyonlarını ve şehirleri birbirine bağlayan demir ağları resmeden Arıkan, rayların karmaşıklığı ve sonsuzluğu üzerinden insanoğlunun iç dünyasını yansıtmayı amaçlıyor. Arıkan, resimlerinde boş-dolu kontrastlığı, renklerin açıklık-koyuluk dengesi, sıcak-soğuk renklerin şiddeti, yoğun lekelerin oluşturduğu dinamizm, renklerin armonisi, perspektif kuralları, derinlik hissi, doku üslubu gibi unsurları kullanarak, kent ve kentlileşme kültürünü eleştirel bir tavırla betimliyor. Ayrıca, şehirlerdeki istasyonların duvarlarında oluşturulan dokuyla, insanoğlunun iç huzursuzluğunda büyüyen yabancılaşmaya ve toplumsal kutuplaşmaya dikkat çekiyor. Arıkan, resimlerini realist biçimden öte izlenimci bir tavırla ele aldığını ve rayların net, somut ve sonsuz ifadesiyle insanoğlunun arafta kalma anını içselleştirme düşüncesini oluşturmaya çalıştığını söylüyor. Sanatçı, rayların birbiriyle ilişkilerindeki karmaşıklığı, insanoğlunun iç dünyasına bir gönderme olarak düşündüğünü belirtiyor. ‘Düşteki Girdap’ adlı sergi, 13 Ocak 2024 tarihine kadar Arda Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.
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