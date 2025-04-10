Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı: ‘Boyun eğdiremeyecek’

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Eratalay, paylaşımında 1996’da yayımlanan “Mahir’in Türküsü” ablümünde yer alan “Mahir’in Türküsü” şarkısının bir bölümüne ve Mahir Çayan portresi taşıyan bir yurttaşın fotoğrafına yer vermiş ve “Kızıldere adın ahire kalsın yiğit yoldaş sanı Mahir’e kalsın” ifadelerini kullanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşım “THKP-C propagandası” iddiasıyla değerlendirilerek Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından polis sabah erken saatlerde Eratalay’ın evine baskın düzenledi, telefonuna el konulan sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sanatçı, Emniyet’te verdiği ifadenin ardından saat 14.20 sıralarında serbest bırakıldı.

‘BEYHUDEDİR’

Eratalay’ın paylaşımı nedeniyle sanatçılar Cumhuriyet’e konuştu. Sanatçı ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (MÜYOR-BİR) Onur Akın, “Sevinç Eratalay yıllardır tanıdığım, duruşuna katıldığım, yürekli ve iyi bir sanatçı dostumuzdur. MÜYORBİR’de beraber çalıştık. Sevinç Eratalay ne paylaştıysa ben de paylaşır, altına imzamı atarım” dedi.

Erdal Güney, Eratalay’ın ülke tarihinin hafızasına vurgu yapan paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını belirterek”Eratalay ülkeyle dertlenen, ona ses olan sanatçılardandır. Sanat ve sanatçılar üzerindeki bu baskılar onların toplumla kurdukları bağları kopartma çabasıdır ve beyhudedir” ifadelerini kullandı.

‘CADI AVI’

Son zamanlarda yaşananların cadı avını anımsattığını belirten Hüseyin Turan, “İnsanları içeri atmakla, fikirleri cezalandıramazsınız. Ülkem adına bu duruma üzgünüm, böyle gitmez. Korku toplumu oluştu ve bu hiç iyi bir şey değil, gidişat iyi değil” dedi. Nejat Yavaşaoğulları da “Sevin Eratalay’a yapılanı kabul etmiyoruz. Türk toplumu üzerinde uygulanan bu baskılar bana, 2025 yılında çok saçma geliyor. Ama bu durumların düzeleceğine de inanıyorum” dedi.

Ruhi Su Dostlar Korosu’nun gazetemize yaptığı açıklama da şöyle: “Sevinç Eratalay, bizim değer verdimiz, önemsediğimiz insanlardandır. Halkın türkülerini seslendiren sanatçılar, halkın kanunlarını yapanlardan üstündür. İfade özgürlüğü kapsamında anayasal hakkını kullanarak kendini ifade eden toplumun tüm fertlerinin özgürlük alanının kısıtlandığı dönemden geçiyoruz. Kendi türkülerini seslendiren sanatçıların susturulmasını kabul etmiyoruz. İktidarların baskıları hiçbir zaman sanatçılara boyun eğdiremeyecek. Sevinç Eratalay’ın yanındayız.”