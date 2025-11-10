Sanatçılar Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyor!

İDSO, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin dünya prömiyerini 11 Kasım 2014’de yaptığı “Son Veda” yı Atatürk Kültür Merkezi'nde eserin orkestra düzenlemesini de yapmış olan şef Kıvanç Tepe yönetiminde seslendirdi. Ulu önder'in hayatı ve mücadelesini Atakoğlu’nun müziği ve Cennet Türker’in yazdığı sözlerle betimleyen eser, İDSO eşliğinde Samsun Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Şahan Gürkan, Eda Bingöl Gürkan, Leyla Ceren Koç, İpek İncekaş, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Onur Altıparmak (piyano) ve Kültür Bakanlığı Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu sanatçısı Ercan Irmak (ney) ile Volkan Akkoç’un yönettiği Sirene Filarmoni Korosu tarafından büyük başarıyla sahnelendi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan, Muammer Sun’un “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” bestesiyle biten konserde öncülüğünde kurulan konservatuvarlarda yetişen sanatçılar Ata’ya duydukları saygıyı icralarıyla gösterdiler ve ayakta dakikalarca alkışlandılar.

SÜREYYA’DA ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 10 Kasım Pazartesi, saat 20.00’da Cumhuriyet ve beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde büyük bir ısrarla üzerinde durduğu çağdaşlaşma çabası ile destek verdiği Türk bestecilerinin eserlerini seslendirerek Atatürk’ü anacak. A. Adnan Saygun’un “İnsan Üzerine Deyişler” eseriyle başlayacak konserde U. Cemal Erkin, N. Kazım Akses ve İlhan Baran’ın besteleri ile Sayram Akdil’in Efem düzenlemesi piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde solist sanatçılar Esra Abacıoğlu Akcan (soprano), Aylin Ateş (mezzosoprano), Kenan Dağaşan (bas), Alper Göçeri (bariton) seslendirilecek.

AKM’DE İDOB ÇOCUK KOROSU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 10 Kasım, saat 13.00’da Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde özel bir konser verecek. Konser, Atatürk’ün sevgi, barış ve bilime olan inancını yüreğinde taşıyan çocukların sesinden yükselecek. O’nun ışığıyla büyüyen çocuklar, şarkılarıyla bir minnet çelengi sunacak. Bu özel günde, Atatürk’ün fikirleri ve mirası, çocukların saf ve umut dolu sesleriyle hayat bulacak.

ATATÜRK HAFTASI’NDA ZEYBEKLER KONSERİ

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 12 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda Atatürk Haftası ve Zeybekler konseri verecek. Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın’ın üstlendiği konser de, sanatçılar Atatürk’e duyulan derin saygı ve minneti, Ege’nin kahramanlık ve coşku dolu dansı zeybeğin etkileyici yorumuyla sahneye taşıyacaklar.