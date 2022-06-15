Sanatçılar - Resim İncelemeleri - Mitoloji
Umberto Arte yeni kitabı Sanat 2’de, sanat tarihine adını yazdırmış altı usta ressam;Johannes Vermeer, Diego Velázquez, John Constable, Jean Baptiste Camille Corot, Arnold Böcklin ve İvan İvanoviç Şişkin’in yapıtları üzerinden, bu yapıtların oluşturulma süreçleri, arka planlarındaki gerçekler, sanatçıların psikolojileri, tarihi ve mitolojik hikâyeler ile ilişkilerini yalın dille ve şaşırtan anekdotlarla aktarıyor.
Umberto Arte ile Sanat adlı ilk kitap ile sanat akımlarının herkesçe anlaşılabilir hallerini, sanatçıların bilinmeyen yönlerini, bildiğimiz resimlerin bilmediğimiz hikâyelerini anlatan Umberto Arte, Umberto Arte ile Sanat 2’de daha derine iniyor.
Yolları bu sanatçılarla kesişen diğer ressamların hikâyelerine de kulak veriyor, her birinin etkilendiği akımları, düşünceleri, kişileri ayrıntılarıyla anlatıyor.
Sanat tarihine adını yazdırmış altı usta ressam; Johannes Vermeer, Diego Velázquez, John Constable, Jean Baptiste Camille Corot, Arnold Böcklin ve İvan İvanoviç Şişkin’in yapıtları üzerinden, bu yapıtların oluşturulma süreçleri, arka planlarındaki gerçekler, sanatçıların psikolojileri, tarihi ve mitolojik hikâyeler ile ilişkilerini yalın dille ve şaşırtan anekdotlarla aktarıyor.
Umberto Arte ile Sanat 2 / Sanatçılar - Resim İncelemeleri - Mitoloji / Umberto Arte / Destek Yayınları / 312 s.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt