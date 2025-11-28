Sanatçılar yasa tasarısına karşı Gazhane’den seslendi: Rızamız yok!

Müze Gazhane'de yapılan açıklamada "Sanatın kalbi olan alanlar yok edilecek ve bu değerli yapılar ranta açılacaktır. Bir yandan sanatın icra edildiği, hafızanın korunduğu mekanları kamuya açık kültür yapıları olmaktan çıkarıp, onları beton yığınlarına dönüştürerek sermayenin hizmetine sunma gayreti kabul edilemez. Rızamız yok, razı değiliz! Kültürümüzü, sanatımızı, mekanlarımızı korumaya kararlıyız; vazgeçmiyoruz" denildi. Açıklamaya imza verenlerin isimleri paylaşıldı, destek çağrısı yapıldı.

Sanatçılar ve aktivistlerin yer aldığı Özgür Sanat Meclisi Müze Gazhane'de bir açıklama yaparak, Botter Apartmanı, Feshane-i Amire, Kadıköy Gazhanesi gibi ikonik mekanların, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesine karşı çıktı. Açılış konuşmasını ressam Feyyaz Yaman'ın yaptığı basın açıklamasını Hatice Özbay okudu. Açıklamada "Sanatın kalbi olan alanlar yok edilecek ve bu değerli yapılar ranta açılacaktır. Bir yandan sanatın icra edildiği, hafızanın korunduğu mekanları kamuya açık kültür yapıları olmaktan çıkarıp, onları beton yığınlarına dönüştürerek sermayenin hizmetine sunma gayreti kabul edilemez. Rızamız yok, razı değiliz! Kültürümüzü, sanatımızı, mekanlarımızı korumaya kararlıyız; vazgeçmiyoruz" denildi.

ÖZGÜR SANAT MECLİSİ ADINA "RIZAMIZ YOK, RAZI DEĞİLİZ!" BAŞLIKLI AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Biz aşağıda imzası bulunan kültür ve sanat insanları olarak, mevcut iktidarın kültürel varlıklarımız üzerindeki yeni hamlesine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Şu an Meclis komisyonundan geçirilmiş olan yasa tasarısı, ülkemizin tarihî ve kültürel mirasını tehdit ediyor. Botter Apartmanı, Feshane-i Amire, Kadıköy Gazhanesi gibi ikonik mekanlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı’na devredilerek, sanatın kalbi olan alanlar yok edilecek ve bu değerli yapılar ranta açılacaktır. Bir yandan sanatın icra edildiği, hafızanın korunduğu mekanları kamuya açık kültür yapıları olmaktan çıkarıp, onları beton yığınlarına dönüştürerek sermayenin hizmetine sunma gayreti kabul edilemez.

"BUNLAR SADECE TAŞ VE TUĞLA DEĞİL; KOLEKTİF HAFIZAMIZIN PARÇALARI"

Neden şimdi? Mevcut siyasi yapı, kültürel zenginliğimizi sistematik bir şekilde eritmeyi planlıyor. Bu mekanlar, İstanbul’un ruhunu taşıyan, sanatçıların, müzisyenlerin, tiyatrocuların ve halkın buluştuğu yerler. Botter Apartmanı’nın zarif mimarisi, Feshane’nin endüstriyel mirası, Gazhane’nin dönüştürülmüş kültürel alanı… Bunlar sadece taş ve tuğla değil; kolektif hafızamızın parçaları. Bu tasarı yasalaşırsa, sanat etkinlikleri kısıtlanacak, sergiler, konserler, atölyeler ortadan kalkacak. Yerine ne gelecek? Bu bir kültürel imha gayretidir; sanatı susturmak, hafızayı silmek demektir.

Kültür varlıklarına el koymakla ne sanatı bitirebilirsiniz ne de bu çabanızla hafıza bütünlüğünü bozabilirsiniz. İzin vermiyoruz! Bu tasarıya karşı durmak, sadece sanatı savunmak değil; geleceğimizi, kimliğimizi korumak demektir. Kültür mirasımız, rantın gölgesinde ezilmesin diye bir araya geliyoruz. Sanatın özgürce yeşereceği, hafızanın yaşayacağı bir ülke için sesimizi yükseltiyoruz. Bu bildiri, imzalarınızla güçlenecek; her imza, bizi daha güçlü kılacaktır. Rızamız yok, razı değiliz! Kültürümüzü, sanatımızı, mekanlarımızı korumaya kararlıyız; vazgeçmiyoruz."

Açıklamada imzası sanatçı, aktivist ve aydınların isemleri de şöyle yer aldı:

"Adnan Alin • Ahmet Aksel • Ahmet Çakmak • Ahmet Çimenli • Ahmet Erkan • Ahmet Güven• Ahmet İnce • Ahmet Karadayı • Ahmet Tığlı • Ahmet Tüzün • Ahmet Umur Deniz Akın Yanardağ • Alaatin Karaman • Ali Bilge • Ali Can Aksın • Ali Dülger • Ali Met• Alim Karaman • Aliye Özlü • Arif Belgin • Arif M. Güney • Armağan Tunaboylu• Arzu Altınçiçek • Arzu Kılıçdoğan • Asım Yaman • Aydın Özbek • Ayhan Çelik • Ayla Atalay Aynur Topalak • Ayşe Şükran Tanpınar • Ayşe Durmaz • Ayşe Güngör • Ayşe Türemiş • Ayşegül Devecioğlu • Ayşegül Hangül • Ayşegül Sabuktay • Ayşen Erte • Ayşenur Köksal • Bahar Saruhan • Barbaros H. Görkem • Barış Celiloğlu • Bayram Kapucu • Belkız Nesrin Kayalar • Berna Balkaya • Berna Bayındır • Beyza Üstün • Bilge Altun Buket Güreli • Burhan Ozan • Burhan Aktaş • Bülent Müftüoğlu • Bülent Oşkan • Bülent Utku • Bülent Vural • Bülent Yoldaş • C.Murat Özgünay • Cahit Berkay • Cahit Çiltaş • Cahit Mete • Can Çınar • Can Halman • Canan Alper • Canan Bilge • Cansu Kahraman • Cem Arslan • Cem Tanrısever • Cemil Uçarman • Cemil Cahit Yavuz • Cengizhan Güngör • Cenk Özgür • Cevahir Bedel • Cevat Turan • Ceylan Eşit • Cezmi Ersöz • Cüneyt Kırdar • Çerkes Karadağ • Çiçek Güzel • Çiçek Yurtsever • Çiğdem Erel • Çiğdem Erkan • Deniz Boldaz • Deniz Dikmen • Deniz Ünal • Deniz Kurtuluş Özgünay • Denizhan Özer • Devrim Demiral • Devrim Demirdağ • Dilan Saruhan • Dilek Gökşin • Dilruba Nuray Erenler • Doğan Can • Duygu Aydemir • Egem Uzer • Ekrem Kahiloğulları • Ekrem Tükenmez Emel Karaman • Emin Altan • Emin İgüs • Emin Merih • Emrah Fatih • Emrah Kırımsoy • Emre Zeytinoğlu • Engin İpci • Enis Rıza Sakızlı • Ercan Bingöl • Ercan Yeşilkökçen • Erdal Güney • Erdal Güzel • Erdinç Arslan • Eren Kaya • Erhan Göksal • Erol Katırcıoğlu • Ertan Mısırlı • Ertuğrul Akçaoğlu • Eser Atakül • Esra Alkan • Esra Dökmen • Eşber Yağmurdereli • Evin Örnek • Eyüp Demirci • Eyüp Öz • Ezgi Ekim Can • Fatih Balkan Fatoş Arnes • Ferda Ereren • Ferdi Çağlayan • Ferhan Umruk • Feride Gülhan • Fersan Tekbaş • Feyyaz Yaman • Feyzan Alasya • Figen Karabulut • Fırat Sönmez • Filiz Aydeniz • Filiz İpek • Füsun Görkem • Fuat Onan • Fulya Çağlar • Gizem Çetin Özer • Goncagül Işıktekin • Gökçe Okay • Gökhan Sağır • Göksun Doğan • Gönül Malat • Gönül Mesci • Gönül Toprak • Gül Bolulu • Gülay Kısaoğlu • Gülderen Güzel • Güler Güngör • Gülistan Karagüzel • Gülistan Şahin • Güllü Ergin • Gülsen Diyaroğlu Saka • Gülsen Maraş • Gülsen Özcan • Gülsün Yılmaz • Gülşah Okan • Gülten Aydın • Günay Pasen • Gürel Sürümü • H.Güney Levi • Hakan Gürsoytrak • Hale Özer • Halil Ataman • Halil Doğan • Hamit Demir • Handan Kaynakgöz • Hande Baba • Harman Gültekin • Hasan Doğan • Hasan Hüseyin Dönmez • Hatice Doğaç • Hatice Dökmen • Hatice Özbay • Hayri K. Yetik • Heybettin Yılmaz • Hıdır Eligüzel • Hıdır Işık • Hikmet Akçiçek • Hilal Darcan Aral • Hilal Hepsevim • Hülya Deniz Ünal • Hülya Düzenli • Hülya Şahin • Hülya Yalçın • Hüsamettin Küçük • Hüseyin Ayrılmaz • Hüseyin Bul • Ilgın Su • Işık Deniz • Işıl Kılıçoğlu İzzet Adar • İbrahim Ateş • İbrahim Aydın Bodur • İbrahim Çiftçioğlu • İbrahim Şimşek • İjlal Aydeniz • İlhan Başkan • İnsel İnal • İsmail Kaya • İsmihan Karahan • Kadir Çıtak • Kadir Turgut • Kadri Karahan • Kamil Erdinç Dursun • Kamil Tekin Sürek • Kemal Evren • Kemal Kahraman • Kemal Karakaşoğlu • Kerem Aktan • Kerem Dülgerhan • Korhan Atay • Korkut Akın • Korkut Canpolat • Kubilay Dağbatıran • Kubilay Önal • Levent Akçasu • Levent Yılmaz • Leyla Aykent Tunçman • Leyla Sezer • Leyla Şahin • Mahir Öztaş • Mahmut Atay • Mahmut Balpetek • Mahmut Eşitmez • Mahmut Wenda Koyuncu • Maya Arıkanlı Özdemir • Mazlum Çetinkaya • Mehmet Açar • Mehmet Aksoy • Mehmet Altun • Mehmet Bağış • Mehmet Demir • Mehmet Emir • Mehmet Emrah Güzel • Mehmet Güç • Mehmet Hakan Demirok • Mehmet S. Aman • Melih Yılmazer Meliha Coşkun • Memed Erdener • Memet Güreli • Meral Çetiner • Meryem Güneş • Mesude Ayhan • Mesut Eren • Mesut Varlık • Mete Özel • Metin Ekinci • Metin Kahraman • Metin Yeğin • Mihriban Cumralı • Mina Demir • Murat Akagündüz • Murat Aydın • Murat Erkman • Murat İrtem • Murat Toktaş • Murat Zileli • Mustafa Cevdet Arslan • Mustafa Horasan • Mustafa İsmet Aydın • Mustafa Karyağdı • Mustafa Köz • Mustafa Özgür Çakır • Mustafa Uçan • Muzaffer Asma • Mücella Yapıcı • Müge Karalom • Mürşide Sertdemir • Naile Çalapverdi • Nalan Barbarosoğlu • Nalan Başaran • Namık Kuyumcu • Nazım Alpman • Nazım Çınar • Nazire Öztunalı • Nazlı Ongan • Nazmiye Ece Macit • Necmettin Çobanoğlu • Nejla Okyay • Nermin Atılkan Çelik • Nesrin Aygün • Nesteren Silivrili • Neşe Yaşın • Nevzat Çelik • Nevzat Karakış • Nihal Akgül • Nil Yurda • Nilay Özer • Nilüfer Yüksel • Nisa Leyla • Nispet Boztaş • Nur Alhas • Nur Saka • Nur Sürer • Nurhan Yeşilnur • Nuri Aydın • Nurper Demirhan • Nurşen Sönmez • Nurten Köroğlu • Oktay Çukadar • Oktay Kılıç • Orhan Akdoğan • Orhan Alkaya • Orhan Kaya • Oya Abacı • Oya Aksöyek • Oya Özgüven • Oylum Özmen • Özcan Yaman • Özden İpci • Ömer Faruk Alhas • Ömer Leventoğlu • Ömer Özgeç • Ömer Uçar • Özge Ç. Denizci • Özge Doğar • Özgür Aksoy • Özlem Kesken • Öznur Eren • Öznur Tosun • Pesent Katırcıoğlu • Perihan Tükenmez • Rahim Noz • Ramazan Sağ • Refik Baskın • Reis Çelik • Renata Ömeroğulları • Rojda Yavuz • Sabri Ejder Öziç • Sami Aydoğan • Selah Özakın • Selçuk Fergökçe • Sema Ateşçi • Sema Balaban • Sema Güler • Sema Öztürk v Semra Aksoy • Semra Subaşı • Sena Gökçeoğlu • Serap Yaman • Sercihan Alioğlu Serdar Keskin • Serdar Sözenoğlu • Serdar Şencan • Serhat Ataman • Serkan Küçük • Serpil Mumcu • Serpil Yılmazlar • Sevda Karagüle • Sevilay Kahraman • Sevinçel Bahar • Sevinç Dervent • Seyhan Akın • Sezai Öz • Sezai Sarıoğlu • Sibel Yılmaz • Simten Osken • Sinan Önelge • Sinan Tutal • Sinem Gül • Solmaz Sarı • Sonay Kale • Songül Bozacı • Songül Canerik • Suavi Bayrak • Suna Yasakçı • Süheyla Alpbaş • Süleyman Atakul • Süleyman İpekel • Süreyya Acar • Şahabettin Demir • Şahin Altuner • Şahin Polat • Şebnem Çelebi • Şebnem Korur Fincancı • Şebnem Moğol • Şefika Aydeniz • Şehnaz Öner • Şerafettin Kaya • Şeyda Kütük • Şükrü Alaçam • Tahir Şilkan • Talat Büyük • Taner Güven Tanju Çukadar • Tayfun Çukadar • Timur Atik • Tuğrul Keskin • Turgut Toygar • Tülin Özturan • Tünay Tunç • Türkan Polat • Umut Baran Sümer • Ural Şeker • Vartkes Keşiş • Vecdi Erbay • Vedat Sakman • Vehbi Koca • Veysel İnaltekun • Veysi Eski • Yalçın Bulut • Yalçın Çelikay • Yalçın Ertan • Yasemin Silivrili • Yaşar Gökşen • Yaşar Utku • Yeşim Akay • Yunus Bircan • Yusuf Açıl • Zafer Yılmaz • Zehra Betül Yazıcı • Zehra Oskan • Zeki Tombak • Zeliha Demirel • Zeynep Atalay Ulusakarya • Zeynep Özdemir"

