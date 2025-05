Sanatla Akan Bir Hafta

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:54

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:54

Yollar kalabalık, sahneler dopdolu, gündem yoğun… Bu hafta sanat haritası adeta genişledi. İstanbul’dan Ankara’ya, sahneden ekrana, galerilerden dijital platformlara kadar kültür ve sanat rüzgârı dört bir yana yayılıyor. Opera perdeleriyle buluşan klasikler, tiyatro salonlarında yankılanan tiratlar, sinema perdesinde dans eden ışıklar, bir yanda geçmişin izini süren sergiler, diğer yanda bugüne ayna tutan belgeseller… Her sanat dalı kendi mecrasında yeni bir hikâye anlatıyor. Ve biz, bir kez daha bu hikâyelere kulak veriyoruz.

Ali Kazma ile Aklın Manzaralarında Zihinsel Bir Yolculuk

İstanbul Modern, 13 Haziran’da açılacak Ali Kazma sergisiyle yeni bir düşünce coğrafyasına kapı aralıyor. “Aklın Manzaraları” adlı bu seçki, Japonya’da geleneksel mürekkep üretiminden Orhan Pamuk’un kişisel arşivine, Manguel’in taşınan kütüphanesinden Venedik Bienali’ne kadar geniş bir belleğin izini sürüyor. Video yerleştirmeleriyle tanınan Kazma, izleyiciyi zaman, emek ve yazı kavramları arasında düşünsel bir gezintiye çıkarıyor.

Anneler ve Çocuklar İçin Masalsı Bir Atölye

Pera Müzesi’nde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek “Linol Baskı ile Bir Çanta Masal” atölyesi, Anneler Günü’nü yaratıcı ve anlamlı bir deneyime dönüştürüyor. Masalsı figürlerin eşliğinde, çocuklar ve anneleri birlikte bez çanta tasarlayacak. Bu etkinlik, sadece bir sanat atölyesi değil, aynı zamanda kuşaklar arası duygu alışverişinin renkli bir sahnesi olacak.

AKM’de Çok Sesli, Çok Renkli Bir Hafta

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 5-11 Mayıs tarihleri arasında tam anlamıyla bir sanat senfonisi sunuyor. Halk müziğinden operaya, cazdan çocuk tiyatrosuna, klasik müzikten bale gösterilerine kadar her gün başka bir tat, başka bir tını. “La Traviata” operası, Hicazkar makamında bir klasik konser, çocuklar için özel tiyatro yapımları ve bale gösterileri haftanın öne çıkanları arasında.

Zorlu PSM’de Tiyatrodan Caza Bir Yolculuk

Zorlu PSM, bu hafta sahnelerini yıldız oyuncular ve dikkat çeken yapımlarla donatıyor. “Afife”de Demet Evgar, “Aşk Biter mi?”de Kerem Alışık ve Evrim Alasya, “Balina”da Enis Arıkan sahnede. Caz kulübü touché by N Kolay ise akşamları müzikle taçlandırıyor. “Hayalperest”, “Amadeus” ve “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” gibi yapımlar tiyatro tutkunlarını bekliyor.

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Başladı

10 Mayıs’ta AKM’de başlayacak olan 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, bu yıl da görkemli bir program sunuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Pera Ensemble’ın ortak prodüksiyonu “Sultans of The Opera”, Sofya Opera ve Balesi’nin “Elektra”sı, Boris Eifman’ın koreografisiyle “Anna Karenina” ve 2 Haziran’da sahnelenecek “Rus Hamlet” festivalin dikkat çeken başlıkları arasında.

Gülsin Onay’dan Bir Mayıs Turnesi

Ülkenin dört bir yanında müziğin zarif sesi yükseliyor: Gülsin Onay, mayıs ayı boyunca Ankara, İzmir, Bursa, Van ve İstanbul’da konserler verecek. Sanatçı, İzmir’de düzenlenen ADS Gülsin Onay Piyano Festivali kapsamında İlber Ortaylı ile birlikte de sahneye çıkacak.

BlackBox Sahnesi’nde Söyleşiler, Seminerler, Bellek

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin BlackBox Sahnesi, bu ay sanat tarihinden güncel meseleye uzanan etkinliklerle dolu. Ayşegül Sönmez’in “1980’lerde Sanat” başlıklı semineri, Seza Sinanlar Uslu’nun iz sürme semineri ve Yekta Kopan’ın konuk olduğu Sait Faik söyleşisi bu haftanın belleğe kazınacak anları arasında.

DasDas’ta Kısalar Festivali Başlıyor

12-15 Haziran’da DasDas’ta ilk kez düzenlenecek olan “Kısalar Festivali”, kısa form sahne sanatlarını merkeze alıyor. Faşizm, göç, çevresel kriz, iletişimsizlik ve kent kültürü gibi güncel temalar üzerinden ilerleyen festival, kısa anlatıların gücünü sahneye taşıyor.

Tiyatrolarda İki Güçlü Yapım: “Cimri” ve “Çehov Aşkı”

Ankara Devlet Tiyatrosu, Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle Molière’in klasik eseri “Cimri”yi sahneliyor. Oyunda, servet ve insanlık arasında sıkışmış bir karakter olan Harpagon’un öyküsü, bugünün tüketim toplumuna dair keskin bir eleştiriye dönüşüyor.

Adana Devlet Tiyatrosu ise Çehov’un “Üç Kız Kardeş”, “Martı” ve “Vanya Dayı” metinlerinden yola çıkarak hazırladığı “Çehov Aşkı” oyunuyla seyircinin karşısında. Ataol Behramoğlu’nun çevirisiyle sahneye taşınan bu kolaj yapım, aşkla yüzleşme, kaybolma ve yeniden var olma hâllerini derinlemesine işliyor.

Sinemada Bu Hafta: Kahkaha, Gerilim ve Mitoloji Bir Arada

Haftanın vizyon filmleri geniş bir yelpazede: Marvel evreninden gelen “Thunderbolts” anti-kahramanlarla dolu bir aksiyon sunarken; yerli animasyon “Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları” çocuklara çevre ve doğa bilinci aşılıyor. Çin yapımı “Ne Zha 2”, mitolojik bir anlatıyı epik bir yolculukla birleştiriyor. Yerli komedi “Aşağı Mahalle”, kara mizah severleri güldürmeye aday. Gerilim türündeki “Tuzak” ve Luc Besson’un yazıp yönettiği duygusal film “June ve John” ise yetişkin izleyiciler için. “Cahim” ise yerli korku sinemasının geleneksel motiflerle modern karanlığı harmanladığı tüyler ürpertici bir yapım.

Ve Nuri Bilge Ceylan’dan Sinemada Büyük Buluşma

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın tüm filmleri ve özel belgesel serisi artık TV+ platformunda. “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı”, “Uzak”, “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Ahlat Ağacı” ve “Kuru Otlar Üstüne” gibi yapımların yanı sıra, “Otlar Sararırken” adlı kamera arkası belgesel serisi de sinemaseverlerle buluşuyor. Bu seçki, taşranın sessizliğinde yankılanan insanlık hâllerini yeniden izleme fırsatı sunuyor.





Sanatın bir hafta boyunca sunduğu bu zenginlik, yalnızca izlemek için değil, düşünmek, hissetmek ve hatırlamak için de bir davet. Sahneye çıkan her tirat, tuvale düşen her renk, çalınan her nota, izleyiciyle kurulmak istenen bir bağın sesi. Işıklar sönse de, perdeler kapansa da sanatın çağrısı baki… Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak dileğiyle, sanatla kalın.