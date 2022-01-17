Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
SELDA BAĞCAN SENFOROCK
Selda Bağcan, 22 Ocak'ta saat 22.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde Atlantis Yapım organizasyonuyla konser verecek. Bağcan, hayranları için sevilen parçalarını seslendirecek.
"ŞINGIR ŞINGIR BEYOĞLU"
Ali Poyrazoğlu’nun doğaçlama oyunu “Şıngır Şıngır Beyoğlu” 20 Ocak'ta saat 21.00'de Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek.
Ali Poyrazoğlu diyor ki; ‘’……Sahnenin tozu da tıpkı kar gibi inanılmaz bir büyüyle örter her şeyi. Kar yağıp örtse de izlerin zihnimizdeki uzantısı kalır. Giderken iz bırakır sevdiğimiz oyuncular, yazarlar, şairler, seyirciler... Bıraktığımız izler sizin içindir, sizlerindir… Düş gücü denizlerinin korsanıdır seyirciler, oyuncular. İstedikleri limana demir atarlar...’’
"AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR"
Alejandro Casona'nın yazdığı, Nedim Saban'ın yönettiği “Ağaçlar Ayakta Ölür” 19 Ocak'ta saat 20.00'de MEB Şûra Salonu’nda sahnelenecek. Çocuklarını bir uçak kazasında kaybetmiş olan bir ailenin tek varlığı torunlarıdır. Ancak, geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını koparır. Oyunda, Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özlevent, Mahir Akgündoğdu rol alıyor.
SUMRU YAVRUCUK SAHNEDE...
“Shirley” adlı oyun 23 Ocak'ta saat 18.00’de Fişekhane Ana Sahne'de sahnelenecek. Oyunu Sumru Yavrucuk yönetiyor ve oynuyor.
Willy Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.
CEYLAN ERTEM BURSA’DA
Ceylan Ertem Sezen Aksu Tribute, 21 Ocak'ta saat 21.00'de Jolly Joker Bursa sahnesinde konser verecek.
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