Sanatta bu hafta

10 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

ARTER ÇEVRİMİÇİ TUR TAKVİMİ

ARTER, ev sahipliği yaptığı sergileri dijital ortamda izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı temalar etrafında bir araya getirilen eser seçkilerinin katılımcıların yorumuna açıldığı çevrimiçi rehberli turlar ocak ayında da yapılacak.

Arter’de “Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)”, “Opus II – Fantasia”, “Tedbir” ve Candeğer Furtun sergileri sürerken Öğrenme Programı kapsamındaki ücretsiz turların ilki 10 Ocak Pazartesi, diğeri ise 24 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek.

Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen turlara katılmak için [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter’in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise pazartesi hariç her gün, 13.00 ve15.00 saatlerinde, sosyal mesafe kuralları uygulanarak devam ediyor. Arter’de her cumartesi günü saat 12.00’de İngilizce rehberli turlar da yapılıyor.

‘MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI’

Nâzım Hikmet'in eseri “Memleketimden İnsan Manzaraları” Rutkay Aziz'in rejisiyle 10 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyici ile buluşuyor.

1939’da Haydarpaşa basamaklarında başlayan; işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke hem dünya sorunlarını tartışarak yarınlara umutla bakan hikâye, Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye hazırlandı. İki perdelik bu destansı oyunun dekor tasarımı Barış Dinçel, müzikleri Cahit Berkay’a ait.

FIRAT TANIŞ, SESİYLE SÖZÜYLE SAHNEDE

Semih Çelenk’in yazdığı ve yönettiği “Gelin Tanış Olalım”da Fırat Tanış’ bir “abdal” hikâyesi ile yarın saat 20.30'da Trump Sahne'de...

Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.

Gösteriyi ekip şöyle tanımlıyor: “Gelin Tanış Olalım” bir abdal hikâyesidir.

Bugünden bir abdal anlatır hikâyeyi...

Bu hikâye, her şeyin ateş ve kül olduğu, rüzgârların külleri savurduğu, avuçlarımızın bomboş kaldığı bir kâbusun ortasında sıçrayıp uyandığımızda anlatıldı. Türkülerin yollarından geçerek, ezgilerin izlerini sürerek aşktan ve hayattan, ayrılıktan ve vuslattan, sıla ve gurbetten, haktan ve hakikatten, dağların başından,

suların kıyısından, ekinlerin içinden geçerek anlatıldı bu hikâye... Tanışalım, bakışalım, konuşalım, gönülden söyleşelim diye. Türkü söyleyelim, salınalım, oynayalım diye...

Kavilleşelim, yolda buluşalım, suyu ekmeği paylaşalım diye..."

ZUHAL OLCAY KONSERİ

Zuhal Olcay, 13 Ocak'ta saat 20.30'da Caddebostan

Kültür Merkezi'nde konser verecek.

YILDIZ TİLBE VADİ'DE

Yıldız Tilbe, yarın saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.