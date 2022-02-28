Sanatta bu hafta

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

7 SANATÇI ART DUBAI’DE

Anna Laudel, 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Art Dubai uluslararası sanat fuarına yedi sanatçısıyla katılacak. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’nın önde gelen sanat fuarlarından olan Art Dubai’nin bu sene gerçekleşecek 15. edisyonunda, 40 farklı ülkeden 100 galeri yer alacak.

Fuar, Çağdaş, Modern, Bawwaba (Geçit) ve Dijital başlıklı dört bölümden oluşacak. Fuarın yeni bölümü Dijital ise 1980’lerde dijital sanatın yükselişinden bu yana NFT’lerin, kripto para biriminin, video art’ın ve sanal gerçekliğin bağlamını inceleyerek hızla genişleyen dijital sanat dünyasını keşfe çıkmayı hedefliyor.

Fuarın dünyanın farklı noktalarından çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği “Çağdaş” bölümünde Ramazan Can, Anke Eilergerhard, Emin Mete Erdoğan, Onur Hastürk, Hayal İncedoğan ve Sarp Kerem Yavuz’un son dönem işleri ve ilk defa bu fuarda yer alacak yeni eserleri görülebilecek.

Anna Laudel, fuarın yeni bölümü Dijital’de Sarp Kerem Yavuz ve Macar fotoğraf sanatçısı Flóra Borsi’nin ilk defa sergilenecek NFT eserleri ile yer alacak.





Anna Laudel’in Art Dubai Çağdaş bölümünde sergileyeceği eserler B-18 ve Dijital bölümünde sergileyeceği NFT eserler X-13 numaralı stantta ziyaret edilebilir.

GÜLDÜNYA’NIN HİKÂYESİ

“Gül’e Ağıt” adlı oyun 2 ve 5 Mart’ta saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.





Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye’de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. Deniz Altun’un yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

‘DAMDAKİ KEMANCI’ YENİDEN SAHNEDE

Joseph Stein’ın eseri “Damdaki Kemancı” müzikali 4 ve 5 Mart ‘ta saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek.

Eserin Cüneyt Gökçer ile Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde 1969 yılında Türkçe olarak ilk sahnelenişinin 50. yılını kutlanıyor. Bu sezon, Damdaki Kemancı, Türk müziğinin kompozitörlerinden Nevit Kodallı’nın, bu ilk sahneleme için kaleme aldığı Türkçe sözlerle devam ediyor. Ayrıca, dönemin üslubuna yakın olarak, Türk tiyatrosunun yazarlarından Güngör Dilmen’in, Devlet Tiyatroları için çevirdiği metin kullanılıyor.





Mehmet Ergenin yönettiği müzikalde, Emrah Eren, Şeyla Halis Çiçekdemir, Defne Koldaş, Ceren Gündoğdu, Derman Çinkılıç, Ayşe Nur Köksal, Aysan Sümercan, Adem Yılmaz, Selçuk Borak rol alıyor.

‘LİVANELİ İLE SEVDALIM HAYAT’

Zülfü Livaneli’nin, yaşamından alıntıları ve yazdığı şarkıların hikâyelerini anlatacağı “Livaneli ile Sevdalım Hayat” konseri 3 Mart’ta Volkswagen Arena’da seyirci ile buluşacak.





Şef, Rengim Gökmen’in yöneteceği 45 kişilik Livaneli Filarmoni Orkestrası, solistler Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi’ye eşlik edecek.