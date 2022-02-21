Sanatta bu hafta

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

MODERN DANS TOPLULUĞU İSTANBUL’DAN, DİNAMİK DANS GÖSTERİSİ...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul’un performansı olan, İstanbul sahnelerinin en dinamik projelerinden, “ELEKTRONİKA” 24 Şubat'ta saat 20.00'de Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde (Fulya Sanat), 28 Şubat'ta ise aynı saatte Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde sahnelenecek.

ELEKTRONIKA'da, modern elektronik müzik ile çalışılmış olan üç eseri ile çağdaş-modern dans teknikleri uygulanıyor.

CHRİSTİANE PESCHEK’TEN SERGİ



Sanatçı Christiane Peschek’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “OASIS” 13 Mart tarihine kadar SANATORIUM’da ziyaretçilerini bekliyor. Sergi kişisel bakımın siber-hümanizmle buluştuğu beden sonrası bir spa niteliği taşıyor. Dijitalde genişlemiş bedensellik hakkındaki farkındalığı göstermeyi hedefliyor.

“OASIS”, Antroposen’in (İnsan Çağı) sonunda, ikili cinsiyet sisteminin dışında, değer yargılarından bağımsız ve kapsayıcı bir bedenselliğin yaşadığı potansiyel bir sığınak olarak var oluyor.

Sanatçı sergide, fizikselliğin maksimum düzeyde bilinçle birleştirildiği, maddi ve dijital arasında hareket eden hem fiziksel hem de sanal bir alan yaratmaya çalışıyor. “OASIS” ilhamını, Roma hamamlarından Japon onsenlerine, Fin saunalarına ve Orta Avrupa’daki kaplıcalara kadar dünyanın tüm kültürlerindeki banyo geleneğinden alıyor.

EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİRİ...



“Gidion’un Düğümü” adlı oyun 25 Şubat'ta saat 20.30'da Fişekhane'de sahnelenecek.

Eğitim sisteminin irdelendiği “Gidion’un Düğümü”, bir birey yetiştirmenin sorumluluğunun sorgusunu, bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek bizleri adalet, sanat, farkındalık ve suçluluk duygusu üzerinden gerçeklerle yüz yüze bırakıyor. Johnna Adams'ın yazdığı oyunun çevirisi Beliz Coşar'a, yönetmenliği ise Erdal Beşikçioğlu'na ait.