Sanatta bu hafta

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

‘HAYAL FANUSU: DR. ŞÜKRÜ BOZLUOLÇAY KOLEKSİYONU’

Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda devam eden “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” başlıklı sergi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 26 Mart’a kadar sürecek sergi, kırk yıllık bir geçmişe sahip Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu’ndan örneklerin yer aldığı, 19. yüzyıldan günümüze uzanan kapsamlı bir seçkiyi içeriyor.

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten’in üstlendiği sergi, 70’e yakın sanatçı ve 100’ün üzerinde eseri bir araya getiriyor. Resim, heykel, fotoğraf ve video art gibi farklı medyumlarda işleri buluşturan sergiyle eşzamanlı olarak Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan, Dr. Özlem İnay Erten’in kaleme aldığı Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu isimli kitap da okurla buluştu.

"ANADOLU OZANLARININ İZİNDE"

İş Sanat, 11 Mart’ta İş Kuleleri Salonu’nda Cengiz Özkan ve Cahit Berkay’ın solist olarak sahnede olacağı, Elif Buse Doğan’ın ise konuk sanatçı olarak dahil olacağı “Anadolu Ozanlarının İzinde” konserini izleyiciyle buluşturuyor. Anadolu Rock müziğin önde gelen isimlerinden Cahit Berkay ve bağlama ustası Cengiz Özkan’ı bir araya getiren konserde Anadolu topraklarında yetişmiş ozanların eserleri seslendirilecek.

MUBI’DE MART...

Film izleme platformu MUBI’nin mart ayı programı açıklandı. Platformda bu ay, Romanya Yeni Dalgasının en önemli yönetmenlerinden Radu Jude’nin 2021 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan yapıtı “Kaçık Porno” (Bad Luck Banging or Loony Porn) adlı filmi, 2021’de Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve ülkesi Çad’ı Oscar yarışında temsil eden “Lingui, Kutsal Bağlar” adlı film ve Hasan Söylemez’in çölü aşmaya çalışan göçmen Afrikalıların hikâyesini anlattığı belgeseli “Tenere” dikkat çekiyor.

“Tenere’de ise Hasan Söylemez Nijer’in Agadez şehrinden yola çıkarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Afrikalıların öyküsünü aktarıyor.

Mart takviminde Leyla Yılmaz’ın ikinci uzun metrajı “Bilmemek”, Alican Yücesoy’un yazıp yönettiği kısa filmi “Taş”, dünya sinemasının en önemli çağdaş ustalarından Hirokazu Kore-eda’nın önemli yapıtları ve Ali Kemal Çınar’ın tüm filmleri de izleyiciyle buluşuyor. 39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’dan Seyirci Ödülü’yle dönen “Bilmemek”, sutopu takımındaki arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan Umut’un ve evliliklerindeki tüm sorunları ona yükleyen ailesinin öyküsü. “Taş”ın hikâyesi ise ismi Muzaffer konulan bir bebeğin dünyaya gelişiyle başlıyor.

Seçkide Kenneth Lonergan’ın yazıp yönettiği, iki Oscar ödüllü “Manchester by the Sea” (Yaşamın Kıyısında) filmi ile Gaspar Noé imzalı, Monica Bellucci ve Vincent Cassel’in başrolleri paylaştığı “Irréversible” (Dönüş Yok) filmi de öne çıkanlardan.

SİHİRLİ FLÜT’TEN İKİ KONSER

“Sihirli Flüt” unvanı ile anılan, flüt sanatçısı Şefika Kutluer bugün saat 20.00’de Fethiye Kültür Merkezi’nde ve yarın aynı saatte Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde Şef Nezih Seçkin yönetimindeki Marmaris Oda Orkestrası eşliğinde “Dünya Kadınlar Günü” vesilesi ile iki konser verecek.