Sanatta bu hafta

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

"ROMEO VE JULIET" DANS İLE CRR’DE

imPerfect Dancers Company 30 Mart’ta saat 20.00’de “Romeo ve Juliet” ile Cemal Reşit Rey’de.

Tüm zamanların en büyük aşk hikâyesi; iki genç âşığın kaçınılmaz kaderlerine teslim olmadan önceki son saatlerinde, ailelerinin entrikaları ve çatışmalarını konu alıyor. Eserde topluluğun önceki prodüksiyonlarında ön plana çıkan atletik fiziksellik yine koreografinin temelini oluşturuyor. Duyguları ifade etmek ve insan ruhunun en mahrem hislerini ve karmaşık yönlerini keşfetmek, dans ve tiyatronun evrenselliği sayesinde hayat buluyor.

Seyirci, görüntülerin karıştığı ve karmaşık hale geldiği hızlandırılmış bir film gibi işlenen hikâyenin önemli noktalarını yeniden yaşayacak.

"DİJİTAL SANATTA ŞİMDİ: ALTERNATİF GERÇEKLİKLER + NFT"

Akbank Sanat, “Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Zeynep Arınç’ın üstlendiği sergi; sanat, teknoloji ve toplum üzerine odaklanan yaratıcı düşüncelere ve uygulamalarına hayat veren sanat eserlerine yer veriyor.

NFT’ler üzerine bir bölümün yer aldığı sergide görsel sanatlar, ses sanatı, karmaşık verilerin temsili, artırılmış gerçeklik ve sürükleyici ortamlar üzerine dijital teknolojiler kullanarak çalışan sanatçıların eserleri görülebiliyor. Sergide yer alan NFT eserlerin kürasyon danışmanlığını Doç. Dr. Selçuk Artut üstleniyor.

Sergiye eşlik eden “NFT ve Blok-Zincir Üzerine Konuşmalar” başlıklı konuşma serisi, Alternatif Gerçeklikler ve NFT konularını işliyor. Sergide yer alacak konuşmalar, Akbank Sanat web sitesinde ve YouTube kanalında izlenebilecek.

Sergi 7 Mayıs tarihine kadar görülebilir.

BACON’IN ‘PAPA’SI İLK KEZ SERGİLENİYOR

Ressam Francis Bacon’ın bugüne dek hiç sergilenmemiş bir eseri görücüye çıktı. Londra’da Gagosian Gallery’de, “The First Pope” sergisi kapsamında 15 Mart’ta sergilenmeye başlanan “Landscape with Pope/Dictator” adlı eser 23 Nisan’a kadar görülebilecek.

“Çığlık atan Papa” figürünün Bacon tarafından 1946 yılında Monte Carlo, Monako’da resmedildiği düşünülüyor. Resimdeki figür, Katolik din adamı kıyafetleri ve gömlek-kravat ikilisiyle dikkat çekiyor. Esere ismini verense sanatçı değil. Eser, sonradan adlandırılıyor.

1951 yılında, Bacon’ın Londra’daki stüdyosundan ismi açıklanmayan bir İtalyan koleksiyoner tarafından Milano ve Torino’daki galerilere götürülen resim, The Times’ın haberine göre 2016 yılında Bacon üzerine çalışmalar yürüten Martin Harrison tarafından yeniden keşfedildi. Gagosian Gallery ise resmin satılık olmadığını açıkladı.

Ateist olduğu bilinen sanatçı, sanat pratiğinin 20 yıllık döneminde yaklaşık 40 Papa portresi üretti. Francis Bacon’ın “Landscape with Pope/Dictator” adlı eserini Londra, Davis Street’teki Gagosian Gallery şubesinde 23 Nisan’a kadar görmek mümkün.

BİR TÜRKİYE PORTRESİ

Sevilay Saral’ın yazdığı “Lâl Hayal” adlı oyun yarın saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de sahnelenecek.

Songül Öden’in oynadığı oyunu ekip şöyle anlatıyor: “Bir Beden Yedi Kadın... Lâl Hayal, farklı yaş ve sosyal statüden yedi kadının trajik komik hikayesini anlatır. Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu çözülmeye muhtaç polisiye bir hikâyenin geriliminde buluşur. 16 yaşındaki hip-hop’çı, 70 yaşındaki Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, Sütlüceli kuaför, koç burcu bir jinekolog... Lâl Hayal’in trajik komik kadınları neye tanıklık edip susmuşlardır? Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mercan, Yeşim, Firuze... Sahi, siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?”