Sanatta bu hafta

Dijital sanat platformu Zarastro Art’ta sergi

Dijital sanat platformu Zarastro Art, yayın hayatına üç çevrimiçi sergiyle başladı. https://zarastro.art adresinden ulaşılabilen Zarastro Art, Ferhat Özgür, Nancy Atakan ve Kübra Cenk Uslu’nun işlerinden oluşan üç ayrı sergiyi ziyaretçilere açtı.

“To Be Good and To Live”, sanatçı Ferhat Özgür’ün kariyerinin son yirmi yılında farklı dönem ve şehirlerde çektiği 16 fotoğrafı, savaş ve pandemi arka planında zamanın ruhu çerçevesinde yeniden ele alıyor. “Cultural Threads”, multidisipliner sanatçı Nancy Atakan’ın birbiriyle etkileşim halinde olan video seçkisiyle, toplumsal cinsiyet rollerinin baskıcı doğasını ve küreselleşen dünyanın kültür konusunda nasıl hak iddia etme gereği hissettiğini yansıtıyor. “The Many Faces of Transcension” ise NFT sanatçısı Kübra Cenk Uslu’nun insanlarla doğal dünya arasındaki bağlantının gelgitlerini araştıran yeni koleksiyonunu tanıtıyor.

Anadolu’nun kadim geleneklerine saygıyla

Gedik Sanat'ın Anadolu’nun kadim geleneklerine yaptığı vurguyla başlattığı “Mozaik” projesi, ülkemizin yedi yöresine ait yedi tema üzerine genç bestecilerimizin oluşturduğu yedi yaylı dörtlü eserin ilk seslendirilişlerini içinde barındırıyor. “Mozaik”, bugünden itibaren yedi gün boyunca her akşam saat 21.00’de Gedik Sanat ve Gedik Üniversitesi YouTube Kanalı’nda eşzamanlı yayımlanacak.

"Masalsı Diyaloglar"

Galeri Selvin, 17 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında Bosna-Hersek sanatının 20. yüzyılın ikinci yarısındaki önemli temsilcilerinden Mersad Berber’in “Masalsı Diyaloglar” isimli resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Beste Gürsu küratörlüğünde hazırlanan sergideki eserlerde Dubrovnik çiçekleri ve Dubrovnik kadınları göze çarpıyor. Kariyerine Dubrovnik’deki kadınları resmederek başlayan Berber, çizdiği Bosna atları ile de biliniyor. 1960’ların başlarında Ljubljana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci iken Preseren Ödülü’ne layık görülen Berber’in eserleri ilk kez 1961’de dönemin prestijli sanat etkinliklerinden Ljubljana Grafik Sanatlar Bienali’nde sergilendi.

Pera Film’den yeni seçki

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, yaratıcı kısa hikâyeleriyle tanınan İsrailli yazar Etgar Keret’in filmlerini Çarpıcı Gündelik Yaşamlar başlıklı seçkiyle Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşturuyor.

Gerçek ve fantastik unsurları bir araya getirmesiyle tanınan öykücü, sinemacı ve senarist Etgar Keret’in filmlerinden oluşan Çarpıcı Gündelik Yaşamlar başlıklı program, Keret’in öykülerinden uyarlanmış dizi ve filmlerle, bizzat yönetmen koltuğuna oturduğu yapımları bir araya getiriyor. Retrospektif niteliğindeki program, 11-31 Mayıs tarihleri arasında hem Pera Müzesi oditoryumunda, hem de müzenin internet sitesi üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

17 Mayıs’ta müzedeki gösterimin ardından gerçekleştirilecek söyleşide izleyiciler Keret’le bir araya gelme fırsatı bulacak.

Bu hafta gösterilecek filmler:

17 Mayıs Salı

19.00 Denizanası (78’)

Jellyfish

20.30 Konuşma / Etgar Keret

18 Mayıs Çarşamba

19.00 Üstünkörü (40’) + Dışarıda (8’)

Skin Deep (40’) + Outside (8’)

20 Mayıs Cuma

20.00 Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikâyesi (91’)

Wristcutters: A Love Story

21 Mayıs Cumartesi

15.00 Aracı (180’)

The Middleman

22 Mayıs Pazar

15.00 Etgar Keret: Hangi Hayvansınız? (58’)

Etgar Keret: What Animal Are You?