Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 04:05

ibb Şehir Tiyatroları “İfigenya” oyunuyla Bursa’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yapımı, Eurip-ides’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği “İfigenya” adlı oyun 19, 20, 21 Ocak’ta 20.30’da Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde sahnelenecek.

Oyunun kısaca konusu şöyle; Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçebilmesi için rüzgâra ihtiyacı vardır. Başkomutan Agamemnon, Artemis’in kutsal geyiklerinden birini öldürdüğü için Tanrıça da onun rüzgârını kesmiş ve herkesi bu limana hapsetmiştir. Doksan dokuz kralın ordusu hastalıktan kırılırken, öfkeyle bekleyen askerlerin gözü Agamemnon’dadır. Başkomutan’ın sadece kendisi ve makamı değil, başta ailesi olmak üzere, tüm ülke tehlikededir. Agamemnon’un yapabileceği tek bir şey kalmıştır: En değerli varlığı olan kızı Iphigenia’yı tanrılara kurban vermek!..

Oyunda Ceren Kaçar, Elvan Boran, Yıldıray Şahinler rol alıyor.

GaleriMiz’de ‘6 Numara’...

GaleriMiz, 17 Ocak Salı günü itibarıyla “6 Numara” sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sanatçı Emel Başarık’ın ikinci kişisel sergisi “6 Numara”, adını Burgazada’da bir plajdan alıyor. 7 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek sergi, şehre hem yakın hem de uzak, güncel ama nostaljik, kalabalığın içinde ama yalnız olma temalarına odaklanıyor.

Sanatçı ilk kişisel sergisi “Geçerken”de, şehir içindeki insanların hareketini, kalabalıkların sürekli devinim halinde olmasını, toplu taşıma istasyonlarını ve metroları merkezine koyuyordu. “6 Numara”da ise kalabalıkların hâkimiyetinin yanı sıra sayfiye huzuru ve ferahlığı bazen ise ağırlığı göze çarpıyor.

Carmen AKM’ye geliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği ve her sahnelendiğinde kapalı gişe oynayan Carmen Operası, 19 Ocak saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu Carmen operasında orkestrayı Zdravko Lazarov yönetecek. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt’a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath’a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa, çocuk korosu şefliğini ise Sercan Gazeroğlu üstleniyor.

Bir aldatma hikâyesi

“Çılgın Zamanlar” adlı oyun,

18 Ocak’ta saat 20.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 20 Ocak’ta yine aynı saatte Şişli Cevahir’de sahnelenecek.

Hesapta olmayan olaylar ve sürprizlerle kahkaha tufanına dönüşen bir aldatma hikâyesi...

Sam Bobrick’in eserinden Kemal Başar’ın yönetiminde sahneye uyarlanan ‘Çılgın Zamanlar”da, aldatan ve aldatılan bir çift arasında yaşanan komik olaylar anlatılıyor.

Oyunda Cem Özer, Kemal Başar, Zeynep Gülmez, İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu rol alıyor.