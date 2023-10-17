Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Kundura Sinema, Danimarkalı oyuncu ve yapımcı Asta Nielsen’ın kariyerini belirlemiş yedi filmden oluşan seçki, Okay Temiz’in canlı performansı eşliğinde 1921 yapımı “Hamlet” ile açılışını yapıyor. Film 21 Ekim’de saat 16.30’da gösterilecek.

Svend Gade ve Heinz Schall’in birlikte yönettiği film, Edward P. Vining’in “The Mystery of Hamlet” adlı kitabından esinleniyor ve Shakespeare’in aynı adlı filme değişik bir yorum getiriyor.

Pera Film, işgal altındaki kentleri odağına alan klasikleri izleyici karşısına çıkarıyor. İtalyan yeni gerçekçiliğinin öncülerinden Roberto Rossellini’nin İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından çektiği Savaş Üçlemesi’nden oluşan “İşgallerin Gölgesinde” film programı, 15 Ekim – 10 Aralık arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihimizin önde gelen isimlerinden Şevket Dağ’ın (1875-1944) eserleri, “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” isimli sergi ile İstanbul’da ilk kez toplu olarak sergileniyor. Humanis ve Bozlu Art Project işbirliği ile gerçekleştirilen kapsamlı sergi, 25 Kasım 2023 tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda görülebilecek.

Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı “Cadı Kazanı” adlı ölümsüz eser; ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor.

Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun 18-21 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tiyatroseverle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun oyunu Eberhard Streul’un yazdğı, Ali İpin’in yönettiği “Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)” bu hafta saat 20.00’de Üsküdar Tekel Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun konusu kısaca şöyle: Josef Bieder, mesleğine âşık bir aksesuvarcı. Bir akşam iptal olan temsil saatinde, ertesi günkü provanın aksesuarlarını hazırlamak üzere sahneye girer. Dilinde bir şarkı, elinde aksesuvarları işine koyulacakken, salonda temsilin iptal olduğundan habersiz oturan seyirciyi fark eder. Olacak şey değil. Durumu kurtarmak adına birkaç cümle kursa da pürüz hemen çözülecek gibi değildir.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 19 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Dünya’da İlk Seslendirilişi yapılacak olan, Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna yazılmış bir eserle dinlecilerle buluşacak. Orkestra şefi Oğuzhan Balcı’nın yönettiği, anlatıcı olarak müzikolog Ersin Antep’in yer aldığı “Bir Ulus Uyanıyor” eserinde, mezzosoprano Aylin Ateş, I·stanbul Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatc¸ısı, tenor Ufuk Toker ve, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı, ödüllü Bariton Caner Akgün solistliğinde seslendirilecek.