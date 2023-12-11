Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

CUMHURİYET KADINLARI SAHNEDE!

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükel-çiliği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı onuruna, Müge Cengizkan ve Ali Cengizkan’ın küratörlü-ğünde hazırlanan “Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!” sergisi izleyiciyle buluşuyor. Sergi, Goethe-Institut Ankara’da 4 Şubat’a kadar görülebilir.

ADANA’DA İKİ SERGİ...

Art Space, 2023 sanat sezonunu Selin Karataş ve Emre Bulut’un eserlerinden oluşan iki sergiyle kapatıyor. Her ikisi de Adana doğumlu sanatçıların sergileri, 6 Ocak’a kadar açık kalacak.

‘PROFESYONEL’, MÜŞFİK KENTER SAHNESİ’NDE...

Emekli bir polis memurunun, genç bir edebiyatçıyı hatırlayamadığı gerçeklerle yüzleştirdiği, “Profesyonel” Cem Emüler’in yönetmenliğinde, yarın saat 20.30’da Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde sergilenecek.

Oyunda, Burak Sergen ve Yalçın Hafızoğlu rol alıyor.

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic, Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşamı, bir entelektüelin yaşamöyküsü içinde ironik bir üslupla anlatıyor.

ESKİŞEHİR’DE ‘TOZ’

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyununu, Hira Tekindor yönetiyor, Zerrin Tekindor rol alıyor.

“Toz” 16 Aralık’ta saat 20.30’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunda, Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor.

ANJELİKA AKBAR’DAN GALA KONSERİ

Besteci, piyanist, ve yazar Anjelika Akbar’ın, geçtiğimiz haftalarda, tüm dijital platformlarda yerini alan albümü “AHENK 432”nin gala konseri, bugün, 23. Antalya Piyano Festivali kapsamında AKM’de konser verecek.

Doğanın ritmiyle bizi buluşturan Ahenk 432 albümüyle sanatseverleri büyüleyen Anjelika Akbar, gala konseri için oluşturduğu repertuvarında, albümde yer alan eserlerin yanı sıra aynı duyguyu ve konsepti yansıtan başka eserlere de yer verecek. Bunların arasında daha önce hiç yayımlanmamış ve canlı olarak çalınmamış iki beste de yer alacak. Gecenin sürpriz konukları ise Akbar ile aynı sahneyi paylaşacaklar.