Santana’nın efsane sesi Alex Ligertwood hayatını kaybetti

Müzik dünyası, rock tarihinin en karakteristik seslerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Carlos Santana’nın kurucusu olduğu efsanevi Santana grubunun 1979-1994 yılları arasındaki beş farklı döneminde baş vokalistlik görevini üstlenen Alex Ligertwood, 79 yaşında Santa Monica'daki evinde son nefesini verdi.

EŞİ ACI HABERİ DUYURDU: "MÜZİK YAPMAK EN BÜYÜK TUTKUSUYDU"

Ligertwood'un vefatını, 25 yıllık eşi Shawn Brogan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Brogan, "Sevgili Alex’in vefatını büyük bir kederle öğrenmiş bulunuyorum. Dün, köpeği Bobo'nun yanında, uykusunda huzur içinde aramızdan ayrıldı. Hayattaki en sevdiği şey müzik yapmak ve o olağanüstü yeteneğini dünyayla paylaşmaktı" ifadelerini kullandı.





SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

İskoçya’nın prestijli gazetelerinden The Herald’da yer alan habere göre, usta sanatçının uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Yaşamı boyunca sergilediği sahne performansı ve Carlos Santana ile yakaladığı eşsiz uyumla tanınan Ligertwood, arkasında milyonlarca hayran ve unutulmaz melodiler bıraktı.

ALEX LİGERTWOOD KİMDİR

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Ligertwood, 1979 yılında Santana grubuna katılarak müzik tarihine geçen birçok esere imza attı. Sanatçının güçlü bariton sesiyle hayat verdiği 'You Know That I Love You', 'All I Ever Wanted', 1981 yılının hit parçası 'Winning' ve 1982 tarihli 'Hold On', grubun diskografisinde en çok dinlenen eserler arasında yer aldı