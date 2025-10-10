Saoirse Ronan 'Beatles' filmi kadrosunda! Linda McCartney’i canlandıracak...

Dört kez Oscar’a aday gösterilen ünlü oyuncu Saoirse Ronan, yönetmen Sam Mendes’in dört bölümlük Beatles biyografik film serisinde Paul McCartney’in eşi Linda McCartney rolünü üstlenecek. Paul McCartney’i ise daha önce açıklandığı üzere Paul Mescal canlandıracak.

Linda ve Paul McCartney 1969'da evlendi. Linda McCartney, eşinin Beatles sonrası kurduğu Wings grubunda klavyeci ve vokalist olarak yer aldı. Başarılı fotoğrafçı ve müzisyen olan Linda McCartney, 1998 yılında 56 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu dikkat çekiyor:

John Lennon: Harrison Dickinson

George Harrison: Joseph Quinn

Ringo Starr: Barry Keoghan

Paul McCartney: Paul Mescal

Linda McCartney: Saoirse Ronan

Sam Mendes, her Beatles üyesinin bakış açısından anlatılan dört ayrı film çekecek. Bu nedenle Saoirse Ronan’ın diğer üç filmde ne kadar yer alacağı şimdilik bilinmiyor.

Biyografik film serisi, Beatles’ın Liverpool’dan dünya çapında kültürel bir fenomene dönüşen yolculuğunu ve 1970’teki ayrılıklarına giden süreci gözler önüne serecek. Projenin sloganı ise:

“Her adamın kendine özgü bir hikâyesi var, ama birlikte efsaneler.”

Serinin ilk filminin Nisan 2028’de vizyona girmesi planlanıyor, ancak kesin gösterim takvimi henüz açıklanmadı.