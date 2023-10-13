Sarı Sandalye’den yeni oyun
İki sezondur “Kral Übü” ile tiyatroseverlerin ilgisini çeken Sarı Sandalye’nin yeni oyunu “F&Z” geçen sezon prömiyerini yapmıştı. J.D. Salinger’ın “Franny ve Zooey” öykülerinden esinlenilerek yola çıkan “F&Z” isimli oyun bu akşam 21.00’de DasDas’ta, 20 Ekim akşamı 20.30’da Sahne Pulcherie’deki gösterimleriyle sezonu açıyor.
Doğa Nalbantoğlu’nun yazıp yönettiği, ışık tasarımını Samet Acar’ın, kostüm tasarımını Kayra Belen Yardımcı’nın, özgün müziklerini ise Göksu Işık’ın, yaptığı F&Z’nin oyuncu kadrosunu, Canan Günaştı, Emre Yıldızlar, Ezgi Yazıcı, Göksu Işık, İrem Kalaycıoğlu ve Ş. Ceren Ülgen oluşturuyor.
Biletlere Mobilet ve tiyatrolar.com’dan ulaşılabilir.
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