Sarı Sandalye’den yeni oyun

İki sezondur “Kral Übü” ile tiyatroseverlerin ilgisini çeken Sarı Sandalye’nin yeni oyunu “F&Z” geçen sezon prömiyerini yapmıştı. J.D. Salinger’ın “Franny ve Zooey” öykülerinden esinlenilerek yola çıkan “F&Z” isimli oyun bu akşam 21.00’de DasDas’ta, 20 Ekim akşamı 20.30’da Sahne Pulcherie’deki gösterimleriyle sezonu açıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00
Sarı Sandalye’den yeni oyun
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Doğa Nalbantoğlu’nun yazıp yönettiği, ışık tasarımını Samet Acar’ın, kostüm tasarımını Kayra Belen Yardımcı’nın, özgün müziklerini ise Göksu Işık’ın, yaptığı F&Z’nin oyuncu kadrosunu, Canan Günaştı, Emre Yıldızlar, Ezgi Yazıcı, Göksu Işık, İrem Kalaycıoğlu ve Ş. Ceren Ülgen oluşturuyor.

Biletlere Mobilet ve tiyatrolar.com’dan ulaşılabilir.


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