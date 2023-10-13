Sarı Sandalye’den yeni oyun

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:09

Doğa Nalbantoğlu’nun yazıp yönettiği, ışık tasarımını Samet Acar’ın, kostüm tasarımını Kayra Belen Yardımcı’nın, özgün müziklerini ise Göksu Işık’ın, yaptığı F&Z’nin oyuncu kadrosunu, Canan Günaştı, Emre Yıldızlar, Ezgi Yazıcı, Göksu Işık, İrem Kalaycıoğlu ve Ş. Ceren Ülgen oluşturuyor.

Biletlere Mobilet ve tiyatrolar.com’dan ulaşılabilir.