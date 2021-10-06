Sarı Şemsiye’de ‘özgürlük, eşitlik, kardeşlik’ mesajı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Türk ve Balkan sinemasına dair duayenlerinin yanı sıra ilk kez festival ve prömiyer gerçekleştiren filmler, festival kapsamında #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülleri olarak sahiplerini buldu.

Bu sene dünya çapında 38 ödülle, Türkiye prömiyerini de ilk kez 7. Balkan Panorama Film Festivali’nde izleyicilerle yapma imkânı bulan Antalyalı ve Almanya’da yaşamakta olan genç kadın yönetmen Sevgi Hirschhäuser de tüm ekip ile birlikte Toprak filmiyle yer aldı.

7. Balkan Panorama Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BBKSM) Pembe Köşk’te düzenlenen ödül töreniyle kapanışı gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber başta olmak üzere dünyanın sayılı sinema duayenlerinin yanı sıra Türk sineması ve dizilerinde yer alan birçok sanatçı bir araya geldi. Açılışta yer alan Erdal Özyağcılar, Tamer Levent, Nergis Çorakçı, Bekir Aksoy, Numan Çakır ve Haydar Şişman gibi isimler yanı sıra kapanışta da usta Melis Babadağ ve Serdar Orçin, Melis Babadağ ile birlikte, festivalin danışma kurulu üyeleri, yerli ve yabancı konuklar katıldı.

Pembe Köşk’te düzenlenen ödül töreninde, açılış konuşması yapan festivalin kurucusu ve direktörü Sali Saliji - Sallini, Buca Belediyesi sayesinde festivalin büyük bir ivme kazandığını ifade ederek festivale katkı koyan herkese teşekkür etti. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ise “Buca Belediyesi olarak kültür ve sanata karşı olan bütün sorumluluklarımızı en sonuna kadar yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın” dedi.

DÖRT DALDA 10 KATEGORİDE 24 FİLM, 10 SARI ŞEMSİYE ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞTI

27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Türk ve Balkan sinemasından birbirinden seçkin 125 filmin sanatseverlerle buluştuğu festivalde, 10 kategoride, 5 ulusal uzun metraj film, 5 uluslararası uzun metraj film, 7 ulusal kısa metraj film, 7 uluslararası kısa metraj film olmak üzere toplam 24 film #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülü için yarıştı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ

Atalay Taşdiken, Şerif Sezer ve Jelena Gavrilovic’in jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film dalında, en iyi film: Ceviz Ağacı (Faysal Soysal), en iyi yönetmen: Ümit Ünal (Aşk, Büyü vs.), en iyi kadın oyuncu: Selen Uçer (Aşk, Büyü vs.), en iyi erkek oyuncu: Serdar Orçin (Ceviz Ağacı) #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülüne layık görüldü.

Serdar Orçin, “Burada olmak gerçekten çok güzel, çok heyecan verici. Bu ödülü bana layık gören jüriye çok teşekkür ederim. Kızımla gelmiş olduğum için, filmin içinde ne yazık ki içimizi burkan kadın cinayetlerinden bir şey var. Bunun sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu söyleyen bir cümlesi var, o yüzden çok seviyorum filmimi. Suç hepimizindir mutlaka. Sorumluluk almak zorundayız. Bir kız babası olarak önce kendi alanımda sonra da bütün alanlarda gücümün yettiği kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için elimden gelen her şeyi yapacağıma, eşit işe eşit ücret sağlanması için tüm bireylerin sahnede, perdede, ekranda temsiliyet hakkının olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağıma sizlerin ve kızımın huzurunda söz veriyorum. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik içinde olalım diyorum” dedi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ

Goran Markovic, Izudin Bajrovic ve Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev’in jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film dalında, en iyi film: Istvan Szabo (Son Rapor), en iyi yönetmen: Miroslav Mandic (Sanremo), en iyi kadın oyuncu: Eva Kerekes (Son Rapor), en iyi erkek oyuncu: Sandi Pavlin (Sanremo).

Ulusal kısa metraj film yarışmasında en iyi film ‘Çamaşır Suyu’

#BPFF2021 Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film kategorisinde jüri üyeliğini Nergis Çorakçı, Oya Işıl Çuhadar ve Bekir Aksoy yaptı. Bu dalda en iyi film ödülü Büşra Bülbül’ün yönetmenliğini yaptığı Çamaşır Suyu filmine verildi. Jüri üyesi Bekir Aksoy, “Bizler için zor bir seçim oldu ama keyfimiz çok yerindeydi” dedi.

Uluslararası kısa metraj film yarışmasında en iyi film ‘Yılan’

Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Melis Babadağ ve Şükrü Alaçam’ın jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film kategorisinde ise en iyi film ödülünü yönetmenliğini Andrej İlievski’nin yaptığı Yılan filmi aldı.