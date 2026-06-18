'Şarkılarla Memleket Tarihi', 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde sahnede

İstanbul’un hafızasında yer etmiş şarkılar, “Şarkılarla Memleket Tarihi” konseriyle, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yankılanacak.

Şef Üstüner Büyükgönenç yönetiminde; İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ve İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu şefleri ve sanatçılarının ortak sahne performansıyla gerçekleştirilecek konserde; “Lüküs Hayat,” “Haydar Haydar”, “Mühür Gözlüm”, “Tamirci Çırağı”, “Güneş Topla Benim İçin”, “Ele Güne Karşı”, “Senden Daha Güzel” gibi farklı dönemlere damga vurmuş eserler seslendirilecek.

İBB Kültür’e bağlı İBB Orkestra tarafından hazırlanan konser; gazeteci, yazar ve müzik araştırmacısı Murat Meriç’in anlatımıyla müzikseverlerle buluşacak.