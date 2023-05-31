“Şarkılarla Nazım Hikayesi” İzmirlilerle buluşuyor
Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60. yıldönümünde şiirlerinden bestelenen şarkılarla anılıyor. “Şarkılarla Nazım Hikayesi” adlı konserde Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen şarkılar, birbirinden değerli sanatçıların sesleriyle hayat bulacak.
Şair Nazım Hikmet Ran, 60. Ölüm Yıldönümünde şiirlerinden bestelenen şarkılarla anılıyor. İzmir Opera Sanatçısı Teyfik Rodos, Ankara Opera Sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım, İstanbul Opera Sanatçısı Zeynep Halvaşi’nin solist olarak, Gazeteci-Yazar Barış İnce’nin anlatıcı olarak yer alacağı Nazım Hikmet’i anma konseri 3 Haziran akşamı saat 20.30’da İstinyeArt Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.
RODOS: MEMLEKETİMİZ DE NAZIM HİKMET DE BİZİM
Livaneli şarkılarından oluşan “Böyledir Bizim Sevdamız”, Barış Manço, Cem Karaca ve Tanju Okan şarkılarından oluşan “3 Büyükler” Konseri gibi eşsiz pek çok projenin fikrini ortaya koyarak hayata geçiren İzmir Opera Sanatçısı Teyfik Rodos, ‘Şarkılarla Nazım Hikayesi Konseri’ için, “Yüreğimize sadakatle ve ilkelerimize yaslanarak yürümeye devam ediyoruz. Memleketimiz de, Nazım Hikmet de Bizim… Nazım Hikmet’in 60. Ölüm yıldönümünde şiirlerinden bestelenen unutulmaz şarkılarla ben Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi, Görkem Ezgi Yıldırım ile birlikte, Gazeteci-Yazar Barış İnce’nin anlatımı, orkestra düzenlemelerini İzmir Opera Sanatçısı Kaya Demircan’ın yaptığı konserde siz çok değerli sanatseverlerle birlikte gönlümüzü katarak seslendireceğiz” dedi.
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