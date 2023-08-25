Sarkis’ten iki yeni sergi
Dirimart, Sarkis’in “85 Çığlık: Munch’tan Sonra” ve “Sarkis’in Filmleri” adlı iki yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Dirimart Dolapdere ve Pera’da eşzamanlı olarak izleyiciyle buluşacak sergilerde yer alan işler, sanatçının yapıtları ve sergileri arasındaki etkileşimleri ve zaman kaymalarını işaret edecek şekilde sergi mekânlarındaki yerlerini alıyor.
“85 Çığlık: Munch’tan
Sonra”, Dirimart Dolapdere’de 2 Eylül-15
Ekim tarihleri arasında, “Sarkis’in
Filmleri” ise Dirimart Pera’da 1-24 Eylül
tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Galeriler, salı–cumartesi günleri arasında
10.00–19.00 saatlerinde, pazar günleri
12.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.
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