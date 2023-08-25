Sarkis’ten iki yeni sergi

Dirimart, Sarkis’in “85 Çığlık: Munch’tan Sonra” ve “Sarkis’in Filmleri” adlı iki yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00
Sarkis’ten iki yeni sergi
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Dirimart Dolapdere ve Pera’da eşzamanlı olarak izleyiciyle buluşacak sergilerde yer alan işler, sanatçının yapıtları ve sergileri arasındaki etkileşimleri ve zaman kaymalarını işaret edecek şekilde sergi mekânlarındaki yerlerini alıyor.

“85 Çığlık: Munch’tan Sonra”, Dirimart Dolapdere’de 2 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında, “Sarkis’in Filmleri” ise Dirimart Pera’da 1-24 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Galeriler, salı–cumartesi günleri arasında 10.00–19.00 saatlerinde, pazar günleri 12.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.


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